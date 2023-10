RoboCop Rogue City: el héroe de los 80 regresa con el estreno de una demo gratuita en PC

Desarrollado por el estudio Teyon, el videojuego ‘RoboCop: Rogue City’ se presenta como una fiel recreación de la primera película de la serie, al tiempo que introduce nuevos elementos y momentos de acción brutales. Para hacerse una primera opinión nada mejor que probar el proyecto gracias a una versión demo jugable que se puede reclamar en Steam. Cualquier usuario puede descargar el programa, ya que no requiere ningún tipo de compromiso o precompra del título. La demo sirve para anticipar la ambientación, descubrir las primeras secuencias de la aventura, acostumbrarse a sus mecánicas de disparo y determinar, cuáles son los elementos, en caso de tenerlos, que utiliza para diferenciarse de otras experiencias de disparos en primera persona.

‘Rogue City’ estará protagonizada por Peter Weller, intérprete de las dos primeras películas en el papel de Alex Murphy y contará con mecánicas de disparos en primera persona combinadas con secciones de investigación y batallas contra bandas de narcotraficantes. Fiará su argumento a una historia original, donde de nuevo tendremos la oportunidad de controlar al oficial del Departamento de Policía de Detroit mitad humano, mitad máquina en su lucha contra el crimen.

