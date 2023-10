Zynga y su estudio español Socialpoint estrenan el atractivo 'Top Troops' en todo el mundo

Zynga y su estudio Socialpoint acaban de estrenar en todo el mundo 'Top Troops' –tras un periodo de lanzamiento limitado tan solo en algunos territorios–. El título para dispositivos móviles mezcla estrategia, RPG y mecánicas de fusión de unidades para crear una aventura de fantasía medieval llena de combates y conquistas.

''Top Troops' nos invita a descubrir el colorido reino de Bahía del Rey, donde dos hermanos enfrentados lideran sus ejércitos en gigantescas batallas entre el bien y el mal. La parte interactiva de la experiencia propone a los jugadores enfrentarse al reto de fusionar guerreros y combatir con ellos utilizando infinitas combinaciones de estrategias a fin de crear poderosos ejércitos compuestos por varios escuadrones. Todos los tipos de unidades, desde los Topos Ninjas hasta los Elfos Imperiales, se pueden subir de nivel y combinar estratégicamente a fin de formar el ejército adecuado con el que enfrentarse a cualquier desafío. Aquí cada elección tomada determinará el futuro de las conquistas.

The King has sent all of his messengers to let everyone know! 📣 King's Bay has opened its gates and awaits all Commanders who wish to enlist in the fight against the Dark Army! 👑🏰