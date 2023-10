Prime Gaming: La ingente actualización de contenido para octubre no tiene desperdicio

El mes de octubre viene cargado para los usuarios de Prime Gaming. Abriendo la oferta, la plataforma incluye varios títulos gratuitos, entre ellos ‘Ghostwire: Tokyo’, ‘GRUNND’, ‘The Coma 2: Vicious Sisters - Deluxe Edition’, ‘Monster Prom 2: Monster Camp’ y ‘The Textorcist’. También se ha preparado una batería de apariencias de Halloween, monedas in-game y más para títulos como ‘Asphalt 9: Legends’, ‘Call of Duty: Warzone’ y ‘Modern Warfare 2’, ‘Dead by Daylight’, ‘Diablo IV’, ‘Roblox’, ‘Pokémon GO’, ‘World of Warcraft’ o Valorant’, entre otros.

Para celebrar el lanzamiento de la expansión de ‘Cyberpunk 2077: Phantom Liberty’, los miembros pueden reclamar la “Chesapeake Smart SMG”. En todo caso, se ha prometido aún más contenido en los próximos meses. A partir de este mes, también se puede reclamar contenido en ‘League of Legends’ ya que, desde el 4 de octubre al 2 de noviembre, se puede recoger el Emote “Experimentación”. A partir del 18 de octubre también se podrá descargar el “Prime Gaming Bundle”, que incluye 1 aspecto misterioso permanente; 1 campeón permanente; 1 30 días de incremento de XP; 350 Riot Points; 1 aspecto misterioso de guardián; 2 Series 1 Eternal Shards y 200 esencias naranjas. De forma independiente, el servicio ofrece varios títulos gratuitos durante todo el mes, el primero de ellos disponible a partir del 5 de octubre.

