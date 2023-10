Lords of the Fallen descubre sus aspectos más relevantes con un avance general de juego

vid dd / El título de acción y fantasía se convertirá en uno de los primeros grandes lanzamientos que aprovecha la potencia del motor gráfico Unreal Engine 5

2 Se lee en minutos El sótano perdido



Los seguidores del género “Souls” todavía se encuentran explorando las posibilidades del Pinocho que propone ‘Lies of P’, que se ha estrenado hace un par de semanas con el aplauso general de crítica y comunidad. Pero el 13 de octubre se estrena ‘Lords of the Fallen’, otro título de género que promete, y mucho. Algunas de esas características que le hacen tan atractivo se han recogido en una nueva descripción general de la experiencia, reuniendo todo lo que se ha mostrado hasta ahora y profundiza en los retorcidos adversarios que anuncian el regreso del dios demonio Adyr.

Anticípate al regreso del temible Adyr

El RPG de acción y fantasía se lanzará en PC, PlayStation 5 y Series X|S el 13 de octubre de 2023, convirtiéndose en uno de los primeros grandes lanzamientos que aprovecha la potencia del motor gráfico Unreal Engine 5. Según detallan desde la desarrolladora, a través de desafiantes y rápidos combates, junto a colosales batallas contra jefes finales, los usuarios viajarán por los mundos paralelos de los vivos y los muertos para derrocar a Adyr, el dios demonio.

‘Lords of the Fallen’ propone una nueva aventura de fantasía épica en un mundo interconectado cinco veces más grande que el del juego original. Tras una época en la tiranía más cruel, el dios Adyr fue por fin derrotado. Pero los dioses no desaparecen para siempre. En la actualidad, eones más tarde, la resurrección de Adyr está cerca. En el papel de uno de los Cruzados Negros, la aventura nos propone viajar por el reino de los vivos y el de los muertos en esta extensa experiencia de RPG con jefes colosales, un sistema de combate rápido, encuentros con personajes y una historia que promete ser inmersiva.

Hath thou the courage to tame the darkness? Ascend to Orius with the LORDS OF THE FALLEN Collector's Edition, featuring a 19cm model of the Dark Crusader and LED-fitted display case.



Pre-order now: https://t.co/PaSCMUnsEW pic.twitter.com/Wh2Cenx3Pe — LORDS OF THE FALLEN (@lotfgame) 22 de mayo de 2023

Ediciones especiales

La Edición Deluxe (física y digital) incorpora:

El juego; Clase inicial de Cruzado Oscuro que incluye la espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto completo de armadura y amuleto; Libro de arte digital de 100 páginas con ilustraciones de obras de arte; Banda Sonora digital y Visor de modelados 3D en alta resolución.

La Edición Coleccionista incorpora (versión física):

Noticias relacionadas

El juego; Figura de 25 centímetros del Cruzado Oscuro; Vitrina metálica con iluminación ambiental LED y mando a distancia; Steelbook de coleccionista; Clase inicial de Cruzado Oscuro que incluye la espada larga de Isaac, cuchillos arrojadizos, conjunto completo de armadura y amuleto; Libro de arte digital de 100 páginas: con ilustraciones de obras de arte que abarcan el mundo de ‘Lords of the Fallen’; Banda Sonora digital; Visor de modelados 3D; Póster de doble cara y tarjetas de arte.

Además, las reservas anticipadas de todas las ediciones incluyen lo siguiente: Tintes de armadura de bronce, plata y oro exclusivos; 3x objetos XP; 5x objetos HP; 5x objetos MP. Prepárate para desatar la oscuridad el viernes 13 de octubre de 2023, cuando ‘Lords of the Fallen’ se lance en PC, PlayStation 5 y Xbox Series X|S.

Lords of the Fallen - Overview Trailer