Dragon’s Dogma 2 detalla clases y presenta en acción sus renovadas mecánicas de juego

Capcom ha llevado sus últimas novedades a Tokyo Game Show 2023. En la feria de este año se han presentado actualizaciones sobre títulos nuevos y futuros, incluido un vistazo pormenorizado sobre la jugabilidad de ‘Dragon’s Dogma 2’. Hideaki Itsuno, director del videojuego fue el encargado de recoger algún premio y de dar el pistoletazo de salida a un programa especial online, donde se ofreció el primer vistazo en profundidad al mundo de una secuela que tardará más de una década en estrenarse. La presentación, de unos diez minutos de duración, incluye una explicación sobre el papel de los compañeros (peones) controlados por la IA, de algunas de las vocaciones y de las dos naciones que se podrán explorar a lo largo del viaje. Itsuno también dejó entrever las muchas formas en las cuales los jugadores podrán usar su creatividad cuando se lance en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC Steam.

‘Dragon’s Dogma 2’ es un RPG (role-playing game) de acción narrativa que sitúa a los jugadores en un mundo de fantasía en el papel de los Arisen. Durante el viaje controlan un grupo de hasta tres compañeros de IA conocidos como “Peones”, incluido un Peón principal personalizado y hasta dos adicionales que se pueden reclutar de otros usuarios online u offline. Según parece, antes de embarcarte en cada misión resultará esencial organizar a tu grupo y asegurarte de que cada miembro es capaz de aprovechar los puntos fuertes de los demás y mitigar sus debilidades seleccionando tácticamente sus vocaciones. Para ello, al comenzar la aventura se podrá elegir un estilo de juego entre las cuatro vocaciones (clases) disponibles inicialmente: luchador, arquero, ladrón y mago. No obstante, se podrá cambiar la vocación de tu Arisen y peón principal en cualquier momento, además de desbloquear otras a medida que se avanza en el juego.

