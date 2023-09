Fallout 76: la llegada del contenido completo de Atlantic City se producirá en dos partes

Jonathan Rush, Lead Art director de ‘Fallout 76’, ha revelado que ‘Road to Atlantic City’ será una actualización de contenido que se dividirá en dos partes: ‘Boardwalk Paradise’ y ‘America's Playground’. La primera estará disponible el 5 de diciembre para todas las plataformas, e incluirá ubicaciones nunca vistas en el mundo del videojuego, como un casino en el que podrás poner a prueba tu suerte, nuevas facciones y criaturas, una expedición con dos misiones y recompensas. Los jugadores que no quieran esperar al nuevo contenido y quieran echar una mano con las pruebas podrán disfrutar de Boardwalk Paradise en el SPP a partir del 3 de octubre a través de Steam.

Los jugadores también podrán explorar nuevas ubicaciones anteriores a la guerra y encontrar enemigos inéditos con los que luchar. En el proceso, como es habitual, será posible adquirir nuevas armas, ropa y otras opciones de personalización. El entorno de Atlantic City se presentará como una novedad estética para la ampliación, evocando un ambiente que recuerda a “New Vegas” con un entorno lleno de casinos reforzado por una atmósfera retro de los años 40.

“Veinticinco años después de la caída de las bombas, saldrás junto a los demás moradores del refugio (elegidos de entre lo mejor de la nación) a los Estados Unidos posnucleares el Día de la Recuperación de 2102. Juega solo o forma un equipo mientras exploras, completas misiones, construyes y superas las mayores amenazas. Explora un amplio Yermo devastado por el conflicto nuclear en este juego multijugador de mundo abierto que completa la historia de Fallout. Experimenta el mundo más grande y dinámico jamás creado para este legendario universo”, explica la ficha del videojuego.

