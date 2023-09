Octopath Traveller 2: la aventura que faltaba en PC y Xbox corregirá su ausencia en 2024

En el transcurso del Xbox Digital Broadcast realizado al amparo del Tokyo Game Show 2023, Square Enix ha confirmado que ‘Octopath Traveler 2’ está preparando su lanzamiento en Xbox y PC Windows a principios de 2024. Desarrollada por los creadores del juego original, que ha vendido más de cuatro millones de copias en todo el mundo, la secuela mejora los característicos gráficos HD-2D de la saga y propone una llamativa combinación de personajes 2D retro en un mundo 3D que alcanza nuevas cotas de diseño.

La historia de este videojuego transcurre en Solistia, un mundo compuesto por los continentes del Levante y del Poniente, así como una franja oceánica que divide a ambas tierras y que nos invita a descubrir las andanzas de ocho protagonistas muy particulares a medida que exploran este universo y vencen a sus enemigos en combates estratégicos por turnos. El sistema de batalla es otro de los elementos más celebrados de la producción y se compara con el de los primeros juegos de ‘Final Fantasy’, con añadidos que amenizan las mecánicas y batallas. Todo ello aderezado con una banda sonora que es centro de no pocos elogios.

Lanzado originalmente en Nintendo Switch en 2018 y posteriormente en otras plataformas, el primer ‘Octopath Traveler’ se caracterizó por la presencia de ocho campañas diferentes, una peculiaridad que representaba su mayor característica distintiva, ya que no se cruzaban en ningún momento. En ‘Octopath Traveller 2’, sin embargo, cada personaje tiene su propia historia y estas se entrelazan de forma indirecta. Es decir, aunque los personajes se encuentran a lo largo de la aventura, cada uno mantiene su propio camino que superar.

