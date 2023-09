Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged: descubre su campaña y el resto de modos de juego

Enciende el motor y pisa el acelerador a fondo, porque traemos interesantes novedades relacionadas con los modos de juego y la campaña para un jugador de ‘Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged’. Además de las variantes del primer capítulo, cinco modos de juego totalmente nuevos se encargan de ampliar y diversificar la experiencia de carreras. No frenes porque los repasamos antes de cruzar la bandera a cuadros.

Parece que en el nuevo “Eliminación” tendrás que confiar en tu instinto de supervivencia. Como su nombre indica, cada poco tiempo, los vehículos más lentos serán eliminados de la carrera, lo que te instará a conducir con atención, teniendo en cuenta tu posición y los riesgos. Por otro lado, a los amantes de los derrapes les encantará oír el chirrido de sus neumáticos en el modo “Drift Master”, donde tendrán que mantener la precisión y el estilo para acumular puntos en la competición de derrapes. Aquí, la velocidad asumirá un papel secundario, favoreciendo a los vehículos más ágiles, ya que modular hábilmente el gas y el contravolante será la clave.

También se ha confirmado que ‘Hot Wheels Unleashed 2’ contará con cinco entornos diferentes, con el modo “Waypoint” que nos permitirá explorar y descubrir todos sus secretos. Se dejan atrás las icónicas pistas naranjas, en cambio se impulsará la acción de juego libre para descubrir los caminos más cortos a través de los puntos de control. Sin salir de las pistas, el modo “Grab the Gears” promete una mezcla equilibrada de habilidades en la carrera, estrategia y un toque de acción, ya que los jugadores participarán en batallas en línea para recoger tantos engranajes como sea posible dentro de un área delimitada. Cerrando esta línea, el caos reinará en el modo “Clash Derby”, un duelo online solo para vehículos Monster Truck, donde tendrás que hacerte con la supremacía de la arena asestando golpes a tus oponentes.

Drive into a world of fun with #HotWheelsUnleashed2! New game modes, a captivating story-driven campaign, and amazing tracks await you. 🏁🚗💥 Watch the full trailer to discover more. https://t.co/XIqT4iM3PW #HotWheelsUnleashed2Turbocharged #HotwheelsUnleashedVideogame pic.twitter.com/xw46BCO8aR