Resident Evil 4: todo preparado para el estreno de la expansión de historia con Ada Wong

Desde las oficinas de Capcom se confirma que el paquete de contenido descargable ‘Separe Ways’ para el remake de ‘Resident Evil 4’ está completamente preparado para debutar. Aquellos que no lo conozcan, quizá estén interesados en descubrir que la campaña adicional explorará una faceta diferente de la historia, centrándose en la figura de Ada Wong mientras afronta una misión clandestina que la reúne con Leon S. Kennedy, enredado en la búsqueda de la desaparecida hija del presidente estadounidense.

En ‘Separate Ways’, Ada viaja hasta una zona solitaria y rural de Europa para infiltrarse en un pueblo controlado por un grupo religioso conocido como “Los Iluminados”. Bajo las órdenes de Albert Wesker, es asignada para hacerse con el secreto más oscuro del culto: un misterioso material conocido como el “Ámbar”. Inevitablemente su operación se entrelaza con la búsqueda de la hija desaparecida del presidente que realiza Leon, proporcionando una perspectiva alternativa a la historia principal que descubre acontecimientos que se desarrollan entre bastidores.

Ada Wong needs no introduction.

As the protagonist of Separate Ways, her latest mission sends her to a desolate village to retrieve a mysterious substance known only as "the Amber". 🌿 pic.twitter.com/H7EP7suKNU