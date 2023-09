Everywhere: El multiverso virtual creado por el padre de GTA comienza su fase de pruebas

Everywhere.

2 Se lee en minutos Elsotanoperdido



‘Everywhere’ es el nombre del prometedor proyecto que se está desarrollando en Build A Rocket Boy, estudio liderado por Leslie Benzies, ex presidente de Rockstar North y desarrollador principal de la serie ‘Grand Theft Auto’. En líneas generales, la producción invita a sus jugadores a descubrir un lugar planificado para que cualquiera pueda dar rienda suelta a su imaginación y contemplar cómo sus obras cobran vida. Así, los jugadores tendrán a su disposición un gigantesco espacio caracterizado por numerosos biomas y distritos, que albergarán los portales que sirven de acceso a los universos de juego desarrollados por la comunidad. El proceso de creación se impulsa en base a una herramienta/sistema de diseño gratuito –muy fácil de usar– llamado “Arcadia”, con el cual se puede construir prácticamente cualquier cosa que imagines sin necesidad de escribir código, incluidos juegos, actividades, eventos o porque no: tu propio mundo.

Da rienda suelta a tu imaginación

No obstante, el elemento central de ‘Everywhere’ parece que son los videojuegos. Desde la primera prueba oficial se espera que sea posible utilizar “Arcadia”, que animará a los usuarios a crear minijuegos y experiencias interactivas mediante componentes individuales operativos pertenecientes a los géneros más dispares, con la posibilidad de trabajar desde pequeños objetos de decoración hasta niveles completos, que se compartirán en línea para ampliar las oportunidades creativas de la comunidad.

'Everywhere'. / Rockstar

Build A Rocket Boy ha distribuido los primeros materiales del proyecto y confirmado que las primeras pruebas cerradas con el título comenzarán pronto, de modo que animan a cualquier interesado en reservar nombre de usuario en su portal oficial y ser uno de los primeros jugadores del título. "Creemos en un futuro donde la creación de videojuegos esté en manos de los jugadores. Pretendemos permitir que cualquiera innove, asuma riesgos y construya sus propios mundos, creados únicamente con su imaginación. Nosotros facilitamos las herramientas, la inspiración y la infraestructura, y nos hace mucha ilusión ver cómo nuestra comunidad alentará a la próxima generación de desarrolladores para que ayuden a hacer crecer la historia de Everywhere”, celebró Benzies, director de juego.

Sign up to the Alpha now by creating your account ➡️➡️ https://t.co/bAEqEVkRkQ — EVERYWHERE (@everywheregame) 21 de septiembre de 2023

Primeros pasos

Diseñada para probar los diferentes sistemas y obtener los primeros comentarios y sugerencias de los jugadores, la primera prueba (alfa) cerrada será un test técnico limitado a PC, al que sólo se podrá acceder por invitación. “Everywhere está dando sus primeros pasos, y juntos no podemos imaginar lo que los jugadores y creadores construirán junto al equipo de desarrollo”, explica Benzies. Build A Rocket Boy llevará a cabo más pruebas en el futuro, así que permanecemos atentos a las novedades y a las próximas oportunidades para participar.

Everywhere - Reveal Trailer 2023