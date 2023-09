Luigi's Mansion 2 HD: La espeluznante aventura del hermano de Mario prepara su estreno

‘Dark Moon’, el segundo capítulo de la serie ‘Luigi's Mansion’, publicado en Europa y Japón para Nintendo 3DS como ‘Luigi's Mansion 2’ ha confirmado una revisión para Switch. La fosforescente aventura de plataformas lanzada en 2013 está destinada a regresar a la híbrida japonesa con un apartado gráfico actualizado y mejoras relacionadas con la resolución, velocidad de fotogramas y los controles, garantizando una experiencia más inmersiva y, por tanto, divertida para todos aquellos que quieran probar suerte en esta especie de cazafantasmas.

La idea del juego que tiene prevista su puesta de largo durante el verano de 2024, es llevar al pobre hermano de Mario de regreso a tenebrosas localizaciones, junto con a su fiel “Poltergust” para limpiarlas de amenazas fantasmales. En esta versión con modos multijugador para hasta 4 personas podremos volver a explorar aterradoras mansiones y limpiarlas de espectros mientras encarnamos al hermano cobardica del famoso fontanero italiano. Por suerte, cuenta con herramientas adecuadas para la tarea, como la “estrobombilla”, que aturde a los enemigos, y su “Succionaentes”, que sirve para aspirar fantasmas o interactuar con el entorno.

Esto le vendrá de perlas, ya que tendrá que visitar todo tipo de lugares, desde un antiguo laboratorio botánico hasta una ruinosa fábrica de relojes llena de arena, pasando por una mina cubierta de hielo y nieve, por poner algún ejemplo. En términos de contenido y jugabilidad, la obra debería ser fiel al título original para 3DS, con cinco localizaciones diferentes para explorar a rebosar de entes fantasmagóricos que capturar y un variado plantel de escenarios, trampas y puzles.

Grab the Poltergust and head back to Evershade Valley to explore mansion mayhem in Luigi’s Mansion 2 HD, coming to #NintendoSwitch summer 2024! #NintendoDirect pic.twitter.com/CNEeFzFdF4