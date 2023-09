Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- ¡A por todas! anunciado en Switch para 2024

SEGA ha anunciado que ‘Guardianes de la Noche -Kimetsu no Yaiba- ¡A por todas!’, producido por Aniplex, saldrá a la venta en Europa para Nintendo Switch en 2024. En ‘¡A por todas!’, los desarrolladores del videojuego prometen un dinámico mundo diseñado como si fuera un juego de mesa. Cada tablero incluye ubicaciones de la serie de anime, como el monte Fujikasane y Asakusa. No obstante, el conjunto de reglas presume de algunas particularidades. Por ejemplo, a medida que cambia la hora y se pasa del día a la noche, las casillas de cada tablero cambian sus efectos, algo que promueve diferentes oportunidades que los jugadores deben descubrir mientras planean la siguiente jugada.

Este multijugador para hasta 4 personas, en modo local o en línea prepara, además, un elenco de personajes muy conocidos por los seguidores de la serie, en el que se incluye a Tanjirō Kamado, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira y Nezuko Kamado, que también se unirá al plantel como personaje de apoyo. Con ellos, los jugadores podrán enfrentarse a minijuegos, reunirse con personajes conocidos, colaborar con los demás para derrotar a demonios que acechan en la noche y convertirse en el “matademonios” más poderoso de todos.

