Quantum Error: la versión cancelada para PS4 requiere una remodelación completa

Anunciado en marzo de 2020, se suponía que el videojuego ‘Quantum Error’ debutaría con versiones para PlayStation 4 y PlayStation 5. Sin embargo, la desarrolladora, TeamKill Media ha optado por abandonar la producción de la edición destinada a la antigua consola de Sony. Esto, tras comprobar cómo se reducirían aspectos esenciales del juego, que en la práctica sería muy diferente a la experiencia que se publicará en la nueva plataforma de Sony.

En unas recientes declaraciones, el cofundador del estudio, Micah Jones, ha explicado al medio especializado Gaming Bolt, los motivos de esta cancelación. Alega que la desarrolladora dio total prioridad a la versión para PlayStation 5, que recientemente ha concluido su proceso principal de desarrollo, con tiempo para llegar a las tiendas en noviembre. A partir de ese momento, los programadores centraron sus esfuerzos en adaptar el programa a la versión de hardware anterior. No tardaron mucho en confirmar su mayor temor: debido a las diferencias en la arquitectura de la consola, para sacarla adelante, tendrían que realizar “una remodelación completa, equivalente a desmantelar una casa y empezar casi desde cero”, comenta Jones.

“A principios de 2020 nos aprobaron para PlayStation 5 y nos animaron a hacer una versión para PS4”, explica. “Más adelante, también aprobaron el juego para la plataforma de Xbox. Somos un pequeño equipo de hermanos con una computadora principal para el desarrollo y una computadora secundaria para la construcción de niveles”, explica. "A medida que nos acercábamos al final del desarrollo sabíamos que no había manera de convertir lo que habíamos creado en un gran juego de PS4, y contactamos con Sony para eliminar esa versión". Entre los motivos expuestos por la desarrolladora a la multinacional se argumenta que la antigua consola requeriría añadir "al menos 150 pantallas de carga y eliminar funciones como Nanite o la iluminación global”. En el sistema anterior también se ejecutaría a una velocidad de fotogramas reducida y requeriría de una profunda reestructuración de los escenarios y combates.

