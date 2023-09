Witchfire: el título de disparos anuncia una exclusividad que no gusta a los jugadores

Comenzará su acceso anticipado exclusivamente en PC a través de Epic Games a finales de este mes / Videojuegos

‘Witchfire’, el próximo título del desarrollador responsable de ‘Bulletstorm’ y ‘The Vanishing of Ethan Carter’, comenzará su acceso anticipado el próximo 20 de septiembre en exclusiva a través de Epic Games Store. La casa de software anticipa, además, que la plataforma será la única en ofrecer acceso al videojuego durante el primer año en su versión para PC. La cuestión es que los contratos de exclusividad con Epic Games Store no son bien recibidos por los jugadores de PC, que demuestran una clara predilección por Steam. No obstante, varias producciones ya han salido de la tienda de Epic en dirección a la plataforma de Valve, como ‘Saints Row’, ‘Stranger of Paradise: Final Fantasy Origins’ y Mortal Shell, entre otros.

Un año de acceso anticipado

En el sitio web oficial del juego, Adrian Chmielarz, cofundador del estudio The Astronauts, hace referencia al acceso anticipado de ‘Witchfire’, que debería extenderse a lo largo de un año. “Estamos lanzando la versión de acceso anticipado del juego. No tiene por qué ser perfecto. No debería ser perfecto”, asegura. "¿Qué quiero decir con esto? ¿Cuál es el objetivo del acceso temprano? Se trata de conseguir dinero para mantener vivo el estudio y seguir trabajando en el juego. Para mantenernos 100% independientes”, añade. Argumenta que durante este periodo se creará el mejor juego posible antes de su lanzamiento final. Además, refuerza que en el estudio ya han trabajado siguiendo los métodos tradicionales de desarrollo y publicación con ‘Painkiller’, ‘Bulletstorm’ y ‘The Vanishing of Ethan Carter’ y en esta ocasión han optado por evitar las limitaciones de las partes implicadas en cada proceso de la producción.

“Si el esqueleto de tu juego es bueno, tienes una comunidad llena de evaluadores, diseñadores, críticos y asesores. Tienes tus propios datos y análisis, pero también logras mucho más”, afirma. Chmielarz deja entrever que el acceso temprano es la gran prueba, con mucha gente participando, algo que es crucial para el desarrollo actual de un programa de entretenimiento. Al igual que el resto de producciones con sello del estudio, el nuevo juego también pertenece al género de disparos en primera persona, pero asentado sobre una ambientación de fantasía medieval que mezcla combate de fuego y magia sobre tecnología de fotogrametría para lograr un mundo oscuro, sombrío e inmersivo.

En guerra contra las brujas

“Equipado con extrañas armas y magia pagana prohibida, una poderosa bruja tiene la llave de tu salvación. Witchfire es un shooter roguelite de fantasía oscura de los creadores de Painkiller y The Vanishing of Ethan Carter”, relata la descripción del juego. Desesperados por tener una oportunidad de triunfar en una cruenta guerra mortal contra las brujas, la Iglesia recurre a magia pagana prohibida para convertir a voluntariosos pecadores en cazadores de brujas. Armados con hechizos y armas de fuego conjuradas por los mejores hechiceros del Vaticano, la misión principal de nuestro alter ego será encontrar a la infame bruja del Mar Negro, destruir el ejército fantasma que la protege y recuperar un misterioso artefacto que puede cambiar el rumbo de la guerra. Se lanzará para PC, PlayStation y Xbox.

