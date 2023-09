eFootball 2024 inaugura la temporada del fútbol virtual con todas estas novedades

Ya está disponible la actualización para ‘eFootball 2024’. Así es, queridos lectores, la presente temporada de fútbol arranca en su segmento virtual con la recién estrenada “Versión 3.0.0” de la propuesta deportiva de Konami, que según parece mejora la experiencia, incrementa el contenido, refina su jugabilidad y aporta elementos inéditos destinados a sumar más jugadores a su popular formato de entretenimiento.

Uno de los aspectos más destacados de la renovación es la mejora en la libertad de control del balón, lo que permite sumar posibilidades a la hora de marcar un gol. También se ha aportado más agilidad en relación con la respuesta a las órdenes, algo que además de abrir nuevas opciones de movimiento, permitirá ejecutar regates y pases con un nuevo grado de precisión. Según se desprende de la información facilitada por la empresa de entretenimiento japonesa, la inteligencia artificial y, por tanto, las acciones y movimientos de defensas y porteros también se ha mejorado con el objetivo de ofrecer encuentros más desafiantes según la dificultad elegida.

This update revolves around the theme of "Improved play control liberty for chance creation", in which users can expect an even more advanced gameplay experience