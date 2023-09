Under The Waves: el cuento melancólico de Quantic Dream se estrena en consolas y PC

La historia sigue a Stan, un buzo que trabaja en las profundidades del Mar del Norte donde comenzará a experimentar una serie de eventos extraños / Videojuegos

1 Se lee en minutos EL sótano perdido



Si eres amante de la vida submarina y los fenómenos extraños, no deberías dejar pasar la oportunidad de echar un ojo a ‘Under The Waves’, la nueva aventura narrativa de Quantic Dream, desarrolladora responsable de éxitos como ‘Detroit Become Human’, ‘Heavy Rain’ o ‘Beyond: Two Souls’ entre otros, en colaboración con Parallel Studio.

En esta historia, que se desarrolla en una versión tecno-futurista de los años 70, los jugadores siguen a Stan, un buzo profesional que trabaja en las profundidades del Mar del Norte para una compañía petrolera donde comenzará a experimentar una serie de eventos extraños, muy lejos, bajo las olas. Según apuntan desde el estudio, la obra pone el foco en la importancia de la conservación de los océanos, mostrando la vibrante vida marina y transmitiendo sutiles mensajes a través de la experiencia de juego.

Aventura y exploración submarina

Noticias relacionadas

‘Under The Waves’ sumerge a los jugadores en entornos donde la exploración de cuevas, naufragios y la fauna marina resultarán clave para guiar a Stan, a lo largo de una serie de eventos imprevisibles, por un abismo cada vez más profundo. Siguiendo misteriosas manifestaciones diarias de sus recuerdos, ya sea a bordo del submarino o en su traje autónomo, los jugadores podrán explorar libremente las profundidades del mar, visitar naufragios y recolectar materiales para reciclar en el módulo de vida, con los que crear nuevos elementos que se utilizarán en las diversas misiones principales y secundarias.

‘Under The Waves’ también abre una reflexión sobre el impacto de los humanos en el planeta y los seres vivos. Para apoyar su mensaje ecológico, Parallel Studio ha trabajado con Surfrider Foundation Europe en varias de las etapas del desarrollo. Esta colaboración tiene como objetivo transmitir un mensaje a los jugadores sobre la conservación de los océanos, a través de activaciones en el juego, comunicación cruzada y actividades internas, ambos estudios apuntan a amplificar el mensaje y las acciones de protección de los océanos. Lo puedes encontrar para consolas PlayStation y Xbox, así como PC.

Under the Waves - Launch Trailer