Reveladas las características de El alzamiento de los Tierramarga, la expansión para New World

Amazon Games ha anunciado que “El alzamiento de los Tierramarga” (Rise of the Angry Earth en inglés), la primera expansión para el MMORPG de mundo abierto para PC, ‘New World’, se lanzará el 3 de octubre. El nuevo contenido promete ampliar las posesiones de los jugadores con más monturas, una nueva progresión que aumenta el tope de nivel a 65, así como una nueva rareza de equipo, una nueva arma, transformación de una zona, una expedición, una habilidad de runa del alma y mucho más.

Edición elísea

Ahora, además los jugadores que no se hayan precipitado al épico formato, podrán descubrir el próximo capítulo de Aetérnum y también hacerse con el juego base y la expansión como parte del lote ‘New World: Edición elísea’. En este caso, para “El alzamiento de los tierramarga”, ha caído el extremo sureste de Aeternum, antes conocido como Primera Luz. Un lugar que antes recibía a los recién llegados con los brazos abiertos ahora no es más que campos arrasados por la furia. No se sabe exactamente qué ha pasado con los pueblos de la zona ni con sus habitantes.

En este nuevo contenido los jugadores podrán invocar una montura para atravesar Aeternum más rápidamente, domando caballos, lobos gigantes y leones, cada uno con un aspecto único, un equipo customizable y un nombre que puedes crear. También se podrá subir el nivel de la habilidad de oficio de montura para desbloquear mejoras como mayor velocidad, potenciadores o comida de clase superior para vuestro nuevo amigo. El contenido también ofrece acceso a una nueva arma: el látigo, un arma de una mano versátil que permite usar un escudo en la otra mano. Según parece, mediante una combinación de combate cuerpo a cuerpo, magia arcana y fuertes defensas, el portador puede reforzar la eficacia de su grupo sin abandonar la ofensiva.

Prepárate para domar animales

“Solo los héroes más valientes pueden superar una barrera letal e intentar descubrirlo. Esta oleada de poderes terrenales ha despertado a los poderosos señores de las bestias, un nuevo posible adversario que amenaza a la gente de Aetérnum, aunque también trae una bendición: el secreto para domar y montar animales”, explica la sinopsis de la temporada 3, que se lanzará al mismo tiempo que “El alzamiento de los tierramarga”, introduciendo carreras de influencia, un nuevo pase de temporada, actualización de las misiones de la historia principal, desafíos, eventos, recompensas y más.

