¿Quieres evitar que tu casa aparezca en Google Maps? Así puedes hacerlo

¿Te preocupa que tu casa se vea en Google Maps? ¿Quieres proteger tu privacidad y evitar que extraños puedan ver tu domicilio? Si es así, te interesará saber que hay una forma de evitar que tu casa se vea en Google Maps, o al menos de difuminarla para que no se reconozca. En este artículo te explicamos cómo hacerlo paso a paso.

Google Maps es una herramienta muy útil para navegar por el mundo, encontrar direcciones, explorar lugares y ver imágenes de satélite. Sin embargo, también puede suponer un riesgo para la privacidad de las personas que viven en las zonas que Google Maps muestra con detalle. Por ejemplo, si alguien busca tu dirección en Google Maps, puede ver cómo es tu casa, qué coche tienes, si tienes jardín o piscina, etc. Esto puede resultar incómodo o incluso peligroso si hay personas malintencionadas que quieren aprovecharse de esa información.

Por suerte, Google Maps ofrece la posibilidad de solicitar que se difumine una imagen de tu casa o de cualquier otro lugar que consideres sensible. Esto significa que la imagen se verá borrosa y no se podrá distinguir lo que hay en ella. Así, podrás proteger tu privacidad y evitar que tu casa se vea en Google Maps.

Cómo solicitar a Google que difumine tu vivienda

Para solicitar que se difumine una imagen de tu casa en Google Maps, debes seguir estos pasos:

Abre Google Maps en tu ordenador o en tu móvil. Busca tu dirección o navega hasta encontrar tu casa en el mapa. Cambia al modo Street View para ver la imagen de tu casa desde la calle. Puedes hacerlo haciendo clic en el icono de la cámara que aparece en la esquina inferior derecha del mapa o arrastrando el muñeco amarillo hasta el lugar que quieres ver. Una vez que veas la imagen de tu casa, haz clic en el icono de los tres puntos que aparece en la esquina superior izquierda de la pantalla. Selecciona la opción "Informar de un problema". Se abrirá una ventana donde podrás marcar el área que quieres difuminar. Puedes ajustar el tamaño y la posición del rectángulo para cubrir toda tu casa o solo una parte. En el apartado "Solicitar difuminado", elige la opción "Mi casa" y escribe un motivo por el que quieres difuminar la imagen. Por ejemplo, puedes decir que quieres proteger tu privacidad o evitar que se vea tu propiedad. Haz clic en "Enviar" para enviar tu solicitud a Google.

Google revisará tu solicitud y decidirá si procede o no difuminar la imagen. Este proceso puede tardar unos días o semanas, así que ten paciencia. Si Google acepta tu solicitud, verás que la imagen de tu casa se ve borrosa y no se puede reconocer. Si Google rechaza tu solicitud, recibirás un correo electrónico explicándote el motivo.

Ten en cuenta que al solicitar que se difumine una imagen de tu casa en Google Maps, también se difuminará en Google Earth y en otras aplicaciones que usen las imágenes de Google. Además, una vez que se difumine una imagen, no se podrá revertir el proceso. Es decir, no podrás volver a ver la imagen original ni solicitar que se quite el difuminado.