WWE 2K23 estrena Bad News U y abre las inscripciones para el Hall of Champions Invitational

Tenemos buenas noticias para los jugadores de ‘WWE 2K23’: el Bad News U Pack, el quinto y último paquete de contenido para el título deportivo, ya está en la calle. La expansión está encabezada por el cinco veces Campeón Intercontinental y actual comentarista de Raw, Wade Barrett, junto a la tres veces Campeona de las Divas y ganadora del Diva Search 2007, Eve Torres, que hace su primera aparición en el título en más de una década. Los luchadores de NXT Andre Chase, Nathan Frazer y Damon Kemp también aparecen en el Bad News U Pack y hacen su debut en la franquicia. Estos atletas aportan 46 nuevos movimientos y técnicas al juego, que también se pueden utilizar para crear Superestrellas personalizadas en la suite de creación.

