Star Ocean: The Second Story R revela algunas de sus características y requisitos

Aunque ‘Star Ocean: The Second Story R’ no llegará a los escaparates de las tiendas hasta el 2 de noviembre de este año, Square Enix ha decidido adelantarse y revelar los requisitos mínimos y recomendados para ejecutar el título sin sobresaltos en nuestros equipos. Al mismo tiempo, también se confirma que el juego contará con el (polémico) software Denuvo como solución encargada de su protección contra la piratería.

El videojuego cuyo desarrollo corre a cargo de tri-Ace, se presenta como un remake 2.5D de la obra que se publicó originalmente para PlayStation en 1998. Con esto la empresa japonesa promete que el formato se ha revitalizado con una estética que combina entornos 3D y personajes de estilo pixel art 2D, para ofrecer “una experiencia RPG clásica mezclada con una jugabilidad moderna”. En ‘The Second Story R’ no se echará en falta ninguno de los elementos conocidos del original, eso sí, aderezado con funciones inéditas, como, por ejemplo, mecánicas estratégicas de lucha, combates en tiempo real y una progresión de grupo personalizable con una selección de habilidades, como cocina, arte, alquimia y muchas más.

Al conjunto que se lanzará en formato digital para PC a través de Steam, se han incorporado tres nuevos modos de dificultad: “Tierra” para vivir un viaje relajado, “Galaxia” para experimentar un mayor desafío y “Universo” si buscas los límites. En el área de características también podemos apuntar que se lanzará con textos y voces en inglés y japonés, con los actores que prestaron su voz para la versión original del juego. También contará con subtítulos en español, francés, italiano y alemán.

