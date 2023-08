El clásico de culto Red Dead Redemption anuncia versiones nativas para Switch y PlayStation 4

Los chicos de Rockstar Games han anunciado el relanzamiento de su epopeya clásica occidental ‘Red Dead Redemption’. Según la desarrolladora el título recibirá nuevas versiones nativas para Nintendo Switch y PlayStation 4, que llegarán a las tiendas digitales el 17 de agosto. Aunque pueda llevar a confusión, ‘Red Dead Redemption’ no será una remasterización del juego original. Según explica el desarrollador, el lanzamiento se corresponde a una adaptación para plataformas modernas que se ha realizado con la colaboración del experimentado estudio Double Eleven, conocido por su trabajó en títulos como ‘Minecraft Dungeons’ y ‘Fallout 76’.

On August 17, the beloved Western experience Red Dead Redemption and its horror companion Undead Nightmare arrive together for the first time on the Nintendo Switch and modern PlayStation systems.



