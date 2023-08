El director de Fast & Furious 10 se presenta voluntario para hacer una película de Fortnite

Louis Leterrier no solo elogió el videojuego, también asegura que sueña con una adaptación repleta de acción y humor

Louis Leterrier, el director del reciente ‘Fast & Furious 10’, tiene un proyecto de ensueño que consiste en adaptar uno de los fenómenos recientes más importantes en la industria de los videojuegos. Durante su intervención en un panel en la Comic-Con de San Diego, se le preguntó qué proyecto le gustaría dirigir. Sin pensarlo mucho, mencionó ‘Fortnite’, el juego de Epic Games centrado en disputas de decenas de jugadores en un solo mapa que cuenta con la presencia de alianzas con numerosas marcas y franquicias a lo largo de los últimos años.

Las redes sociales han recogido el momento en que Leterrier menciona el juego, en una conversación con el también director Justin Simien (de la reciente ‘Mansion Encantada’): “Porque el juego es increíble, los personajes ... Creo que hay mucho más que se puede contar. (...) Sería divertido, pero esta es la cosa: tendría mucha acción y todo. Creo que me encantaría hacerlo”, comentó el director.

No hay adaptación oficial anunciada

Pero la realidad es tozuda y, por ahora, no hay indicios de que se esté produciendo adaptación alguna basada en ‘Fortnite’. Su propietaria, se planteó en el pasado la inauguración de una división de entretenimiento para explotar la franquicia en otros medios y recientemente un ejecutivo de la tecnológica no negó que una película de acción en vivo podría ser una posibilidad viable. Por el momento, no hay más movimientos a la vista relacionados con una exportación de la serie a otros medios.

Si Leterrier, que en su carrera ya ha liderado la producción de películas como ‘El Increíble Hulk’, de 2008 y ‘Master Trick’, de 2013, realmente quiere conseguir el trabajo y adaptar ‘Fortnite’, solo tiene una posibilidad: cambiar su propia agenda o la película basada en el videojuego tardará mucho tiempo en llegar a los cines, ya que el director tiene comprometida ‘Fast and Furious 11’, que debería estrenarse en 2025.

Fortnite - Tierras Salvajes

Fortnite no se detiene

El fenómeno en todo caso no cede un solo ápice y en los últimos meses, ‘Fortnite’ se ha reforzado con la incorporación de partidas clasificatorias en los modos “Battle Royale” y “Cero Construcción”, con una actualización que su comunidad de usuarios ha acogido con gran expectación. El juego se encuentra actualmente en la temporada ‘Tierras Salvajes’, que comenzó en junio de 2023 y recientemente ha incorporado como personaje a Optimus Prime, líder de los Autobots y figura principal de Transformers, así como a Ciri y Yennefer (de la franquicia ‘The Witcher’).