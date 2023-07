Elon Musk afirma que la X de Twitter es mucho más que un cambio de nombre

El propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, que este lunes sustituyó el pajarito azul por una X negra como nuevo logotipo de la compañía, aseguró anoche que este movimiento es más que un simple cambio de imagen.

Aunque el nombre de Twitter aún se mantiene junto al logotipo de la X, Musk dio a entender que también el nombre mismo está llamado a desaparecer en un tuit que él posteó la pasada noche.

"Esto no es simplemente una compañía que cambia de nombre y sigue haciendo lo mismo -explicó-. El nombre de Twitter tenía sentido cuando eran mensajes de 140 caracteres yendo de un lado a otro, como el piar de un pájaro, pero ahora uno puede postear casi lo que quiera, incluidos vídeos de varias horas".

El mensaje de Musk se publicó en aparente respuesta al aluvión de críticas recibidas ayer por haber prescindido de un logotipo identificable mundialmente, una "marca" que muy pocas compañías pueden preciarse de tener y que cuesta años de trabajo lograr.

La elección de la X como nuevo logotipo fue explicada así por Musk en este último mensaje: "Twitter fue comprada por X Corp (su empresa) para garantizar la libertad de expresión y como un acelerador para X, la aplicación para todo", señala.

Por ello anunció que el nuevo Twitter, o X, tendrá en los próximos meses nuevas potencialidades como incluir "comunicaciones integrales" (lo que no explica de manera clara), además de "la capacidad de dirigir todo tu mundo financiero".

X is the future state of unlimited interactivity – centered in audio, video, messaging, payments/banking – creating a global marketplace for ideas, goods, services, and opportunities. Powered by AI, X will connect us all in ways we’re just beginning to imagine.