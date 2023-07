Todo lo que necesitas saber de la temporada 1 de Diablo IV, que cambia varios requisitos

Programada para debutar inmediatamente, la primera temporada de ‘Diablo IV’ promete a sus jugadores que a partir de ahora será más fácil compartir elementos entre diferentes personajes. Según el director asociado del juego, Joe Piepiora, la ‘Temporada de los malignos’ limitará los requisitos de nivel necesarios para utilizar artículos sagrados y ancestrales. Los artículos sagrados, que comienzan a aparecer en el nivel III, tendrán un requisito de nivel máximo de 60. Los artículos ancestrales, que se desbloquean en el nivel IV, tendrán un requisito de nivel máximo de 80.

En la aplicación práctica esto significa que el equipo encontrado por un jugador para un personaje de alto nivel será más fácil de compartir con héroes de nivel inferior. Anteriormente, los jugadores de nivel 100 solo encontraban equipo que requería un personaje de este nivel para equiparlo, lo que significa que no podía guardarse en el alijo para otro personaje de nivel inferior. Es decir, si un bárbaro de nivel 100 encuentra un objeto sagrado para un pícaro, el pícaro solo necesitará tener el nivel 60 para equiparlo.

Si bien los cambios realizados por Blizzard son aparentemente menores, deberían brindar un incentivo adicional para revisar las diferentes clases del juego. La expectativa es que la compañía realice otros cambios similares en el parche que precederá al debut de la Temporada del Maligno, programada para comenzar el 20 de julio. Previamente, el desarrollador ya había revelado que traerá algunos nerfs (cambios que reduce el poder y habilidad de un personaje con el objetivo de equilibrar el videojuego) a las habilidades. En las últimas semanas, los jugadores han descubierto que ciertas sinergias de bárbaros y druidas pueden hacer miles de millones de puntos de daño a sus enemigos.

En otras palabras, los fanáticos de ‘Diablo IV’ deberían estar preparados para ver muchas novedades en el juego a medida que se acerca su primera temporada porque las puertas del infierno están a punto de abrirse de par en par con la llegada de nuevas aventuras y poderes. Prepárate mientras profundizamos en todo lo que necesitas saber sobre la Temporada 1 de ‘Diablo IV’.

La ficha de producto anticipa: “Algo inquietante se agita, perturbando la esencia misma de las criaturas de Santuario y creando el caos en toda la tierra. La corrupción ha comenzado a extenderse, y los Monstruos Malignos vagan libremente por la tierra y matan almas inocentes al azar. En medio de esta confusión, un nombre resuena con culpa: Lilith. Asóciate con un nuevo personaje, Cormond, un antiguo sacerdote de la Catedral de la Luz que ha emprendido la búsqueda del origen de estos Monstruos Malignos, para acabar con estos abominables Monstruos Malignos, que vagan por la tierra en busca de sus nuevas presas.”

De modo que prepárate para embarcarte en una aventura por el paisaje lleno de cicatrices de Santuario, ya que las nuevas mazmorras de la temporada, los Túneles Malignos, aparecerán en cualquier lugar y la corrupción siempre se esconderá entre sus sombras. Según parece, este será un nuevo espacio para derrotar a los monstruos y arrebatarles sus corazones. Estos encierran un poder retorcido, ya que sus corazones son una herramienta que se puede aprovechar. Hay cuatro corazones malignos distintos que se pueden equipar, cada uno con su propio poder, bonificación y color. Se pueden insertar en anillos y amuletos que contienen cavidades de su color correspondiente, pero elige bien, ya que sólo se pueden equipar tres a la vez.

Twisted by hatred’s corruption, the Malignant pose a deadly threat to Sanctuary.



Indicated by their color, malignant enemies have varying strengths and abilities which will determine the type of heart they drop.



Season of the Malignant begins on July 20th. pic.twitter.com/uj1i0NxWAs