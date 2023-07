PUBG Mobile: Son Goku y el resto de personajes de Dragon Ball llegan al exitoso título bélico

Uno de los videojuegos del género Battle Royale más populares del mundo, ‘PUBG Mobile’, está a punto de recibir una jugosa actualización donde sus campos de batalla dan la bienvenida al universo de ‘Dragon Ball Super’. Presta atención, porque lo hace a través de dos modos de juego, además de características especiales y trajes temáticos de Son Goku, Vegeta, Freezer y sus aliados, Pilaf y Karin. El primer modo ofrece una vertiente temática donde los jugadores tienen que reunir las Bolas de Dragón si quieren vencer en los mapas de la obra bélica. Por otro lado, el modo Battle Royale Dragon Ball Super presenta el mundo con un estilo artístico animado para explorar en la piel de cinco personajes de Dragon Ball, todos ellos con diferentes poderes.

