NBA 2K24: la nueva entrega de la franquicia deportiva estrena juego cruzado entre consolas

Con su fecha de lanzamiento establecida para el próximo 8 de septiembre, ‘NBA 2K24’ contará con una funcionalidad inédita en la historia de la franquicia. Nos referimos a la llegada al formato de 2K del juego cruzado, una función que permitirá a los jugadores de PlayStation 5 y Xbox Series X|S jugar entre ellos. En cambio, los usuarios de PC no tendrán acceso a la demanda característica. Greg Thomas, presidente de Visual Concepts, desarrollador del juego, destaca que la implementación del sistema cruzado se corresponde a una respuesta a las solicitudes de su base de jugadores. El ejecutivo también señala que además de marcar la historia de la franquicia, la entrega mira hacia el futuro prometiendo un salto tecnológico.

La característica ha sido anunciada en paralelo a la revelación de Kobe Bryant como atleta de portada de ‘NBA 2K24’, que se lanzará en tres ediciones: Kobe Bryant Edition -versión estándar-, Black Mamba Edition y 25th Anniversary Edition. A grandes rasgos, cada configuración se nutre de contenido exclusivo en base a precios variables, pero vale la pena señalar que la edición de Kobe Bryant reemplaza a la edición estándar y la edición del 25 aniversario será limitada.

Los cambios también alcanzan al modo Mamba Moments, que al parecer se ha remodelado para ofrecer algunas de las actuaciones más cautivadoras de Kobe mientras avanza en su trayectoria desde un joven fenómeno hasta uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Además, ‘NBA 2K24’ introducirá ProPLAY, una nueva tecnología que traslada directamente las imágenes de la NBA a la jugabilidad. El sistema incorpora animaciones y movimientos a partir de las jugadas en las pistas de la NBA para dar un salto generacional en PS5 y Xbox Series X|S.

Pre-order your copy of the 25th Anniversary Edition between July 7 and July 17, you’ll receive:



🔹90 Rated Wemby Free Agent Card

🔹Ruby Devin Booker Card

🔹MyPLAYER Wemby Jersey



In addition to the other bonus content included with the 25th Anniversary Edition. pic.twitter.com/i2KI8WcINI