Hi-Fi Rush recibe una actualización gratuita que añade dos modos de juego llenos de desafíos

La desarrolladora Tango Gameworks ha lanzado la actualización ‘Reto arcade’ que añade al fenómeno ‘Hi-Fi Rush’ dos nuevos modos de juego gratuitos repletos de desafíos para aquellos jugadores que hayan superado la historia principal del videojuego creado por el equipo del popular creativo Shinji Mikami.

Aunque pueda sonar familiar, en ‘Hi-Fi Rush’ las secuencias de combate van al ritmo de la música, pero esta no dicta los movimientos de los jugadores, como sucede en los juegos rítmicos tradicionales. Aquí el objetivo es ofrecer la libertad de cualquier juego de acción, que amplifica el efecto de los ataques lanzados al ritmo de la música si se mantiene una correcta sincronización.

No quarters required: the free Arcade Challenge! Update! Is out NOW!



Test your skills in two brand new modes, unlock new content, and maybe discover a secret hidden beneath Vandelay Technologies… https://t.co/k9tcmnpXAu pic.twitter.com/wdi1w8OIG7