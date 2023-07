Apps peligrosas que deberías desinstalarte ya de tu móvil

3 Se lee en minutos H.G.



Los smartphones se han convertido en uno de los objetivos más 'apetecibles' para los ciberdelincuentes, que cada vez destinan más recursos y de forma más sofisticada a atacar nuestros teléfonos móviles. A través de software malicioso, estos hackers pueden acceder a nuestra información personal, espiarnos a través de la cámara, el micrófono o la ubicación o realizar estafas a través de técnicas fraudulentas como el phishing -suplantación de nuestra identidad.

¿Sabes qué aplicaciones tienes instaladas en tu móvil? ¿Te has fijado en los permisos que te piden? ¿Has descargado alguna app fuera de la tienda oficial de Google Play o App Store? Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas, es posible que tu dispositivo esté en riesgo.

Existen dos tipos de apps muy peligrosas que debes eliminar inmediato de tu móvil: las que contienen malware y las que abusan de los permisos. Estas apps pueden comprometer tu privacidad, tu seguridad y el rendimiento de tu teléfono, así que es mejor deshacerte de ellas cuanto antes.

Los dos tipos de apps que debes eliminar de tu móvil

Apps con malware

El malware es un software malicioso que se oculta en algunas aplicaciones para infectar tu móvil y realizar acciones dañinas, como robar tus datos, mostrar anuncios indeseados, suscribirte a servicios de pago sin tu consentimiento o controlar remotamente tu dispositivo.

Según un informe de la firma de seguridad Bitdefender, se han detectado más de 60.000 aplicaciones Android afectadas por malware, algunas de las cuales son clones falsos de apps populares como Netflix, TikTok o YouTube. Estas apps se distribuyen fuera de la Google Play Store, aprovechando la posibilidad de instalar apps externas en Android.

Si tienes alguna de estas apps instaladas en tu móvil, te recomendamos que las borres de inmediato y que escanees tu dispositivo con un antivirus. También puedes revisar los ajustes de seguridad de tu móvil y desactivar la opción de instalar apps desde fuentes desconocidas.

Apps que abusan de los permisos

Otro tipo de apps peligrosas son las que abusan de los permisos que te piden al instalarlas o al usarlas. Los permisos son necesarios para que las apps puedan acceder a ciertas funciones o datos de tu móvil, como la cámara, el micrófono, los contactos o la ubicación.

Sin embargo, algunas apps solicitan permisos que no necesitan para su funcionamiento o que van más allá de lo razonable. Por ejemplo, una app de linterna no necesita acceder a tus contactos o a tu ubicación, y una app de juegos no necesita acceder a tu micrófono o a tus mensajes.

Estos permisos excesivos pueden suponer un riesgo para tu privacidad, ya que las apps pueden recopilar información personal sobre ti y compartirla con terceros sin tu conocimiento o consentimiento. Además, pueden consumir recursos de tu móvil innecesariamente y afectar a su rendimiento o a su batería.

Para evitar este problema, es importante que revises los permisos que te piden las apps antes de instalarlas o de usarlas, y que los deniegues si no te parecen justificados o necesarios. También puedes revisar los permisos que has concedido a las apps que ya tienes instaladas y modificarlos si lo consideras oportuno.

Puedes hacerlo desde los ajustes de tu móvil, en el apartado de aplicaciones o de privacidad, según el modelo. Allí podrás ver qué permisos tiene cada app y cambiarlos según tu criterio. Si alguna app te pide un permiso que no quieres darle y no funciona sin él, lo mejor es que la desinstales y busques una alternativa más segura.