TikTok cierra su 'Now', su intento de competir con BeReal

ByteDance, la tecológica china detrás de TikTok, ha decidido retirar TikTok Now menos de nueve meses después de su lanzamiento inicial. Se trata de un servicio que seguía la estela de BeReal e instaba a los usuarios mediante una notificación diaria a compartir en el momento lo que están haciendo.

Las alertas al estilo BeReal, con las que esta red social buscaba capturar la espontaneidad de los usuarios, llegaron a TikTok a mediados de septiembre del año pasado, tanto dentro de la 'app' principal como en la 'app' independiente TikTok Now, según el mercado.

Ahora ByteDance ha decidido retirar TikTok Now, como explica en la notificación que los usuarios han empezado a recibir, como es el caso del analista de redes sociales Matt Navarra, quien la ha encontrado en la 'app' principal de TikTok para iOS.

TikTok is killing its BeReal clone TikTok Now pic.twitter.com/8uPn88HQV4 — Matt Navarra (@MattNavarra) 27 de junio de 2023

La página del Centro de Ayuda dedicada a TikTok Now todavía recoge la información sobre cómo usar esta aplicación sin hacer mención a su retirada.

