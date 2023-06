Atomic Heart: la aventura cinemática de disparos amplía argumento con su primer descargable

Justo a tiempo, Focus Entertainment y el estudio Mundfish han anunciado el contenido previsto para conformar el primer paquete descargable de ‘Atomic Heart’, su videojuego de rol y aventura que tiene como telón de fondo una utopía comunista fechada en 1955. La expansión denominada “Annihilation Instinct” se lanzará el 2 de agosto y deja entrever un conjunto repleto de contenido de estreno, como, por ejemplo, una nueva zona, armas, más enemigos, la habilidad de guante, además del solicitado modo “Nueva Partida+”.

‘Annihilation Instinct’ prosigue la historia y descubre qué le ocurrió a este mundo distópico tras su clímax argumental. Así que prepárate para embarcarte en un viaje a través del nuevo complejo Mendeleev y los pantanos que lo rodean, y descubrir la verdad sobre Nora, mientras el Mayor P-3 es arrastrado de vuelta a la instalación 3826. También te verás obligado a sobrevivir a nuevos enemigos que cambian de forma y acabar con ellos usando dos astutas armas de estreno: la Secateur, para disparos a distancia, y la Klusha, para combates cuerpo a cuerpo, así como la nueva habilidad Tecnoestática de tu guante, que te permite manipular el tiempo.

“Atomic Heart te traslada a los años 50, en una historia alternativa en la que los robots sirvientes se han hecho realidad. Los humanos y sus robots parecen vivir en armonía, pero cuando estalla una repentina rebelión, hay que impedir que las máquinas y otros experimentos se hagan con el poder… Ahí es cuando entras tú, enzarzándote en combates viscerales contra la IA al borde de la locura, antiestéticos mutantes y máquinas sedientas de sangre que recorren las tierras en busca de presas”, explica su sinopsis.

New Game+ mode has now been made available for free with the latest update. Prepare to deal with the strongest enemies #AtomicHeart has ever unleashed, thanks to their new specific resistances and attack effects, which will be reflected in the different enemies’ aura colors! 🦾… pic.twitter.com/5bFBJUNtKp