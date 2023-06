Batman: Arkham Trilogy incluirá los títulos con todos sus complementos en Switch

Warner Bros. Games y DC han revelado las características de ‘Batman: Arkham Trilogy’ para Nintendo Switch, una recopilación de los títulos de Rocksteady Studios que reúne ‘Batman: Arkham Asylum’, ‘Batman: Arkham City’ y ‘Batman: Arkham Knight’ en una única colección. El lanzamiento de la compilación está previsto para Nintendo Switch en otoño de 2023, e incluirá todo el contenido descargable publicado para los tres títulos.

Gotham City needs saving. Become the Dark Knight. Get the complete #ArkhamTrilogy with all DLC on Nintendo Switch this Fall. pic.twitter.com/55IfJRMABL