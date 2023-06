"Procesador cuántico": el producto iraní que resulta ser una placa de desarrollo

Irán presentó un supuesto procesador cuántico de solo unos centímetros de tamaño, pero realmente era una placa de desarrollo. / Tasnim news - CC

La Armada iraní presentó la semana pasada un nuevo procesador cuántico de última generación diseñado para detectar embarcaciones extranjeras, según Iran International. Aunque puede parecer un avance poderoso, lo cierto es que este invento ha generado cierta controversia y varias burlas en las redes sociales del país ya que tiene un motivo oculto que se ha descubierto hace poco acerca de lo que hay detrás de este procesador.

¿Qué es lo que esconde este aparato?

Este "procesador cuántico" está compuesto por una placa de circuito relativamente básica disponible en Amazon por 590 dólares. Esto se descrbrió cuando varias personas empezaron a colgar en varias redes sociales fotografías de la placa de procesamiento exacta, que lo que se supone es que es una placa de desarrollo barata de la empresa estadounidense de hardware y software Digilent.

Aunque el problema es que los oficiales iraníes no tuvieron que hacer mucho para convencer a los espectadores de que su procesador era, un invento revolucionario. La placa, se exibió en una vitrina, con un logotipo que que pone "ZenBoard", que casualmente era exactamente igual a los logotipos en los productos vendidos por el fabricante estadounidense, así que parece ser que estos procesadores no son lo que dice ser.

Los verdaderos dispositivos cuánticos se tratan de equipos experimentales que no se suelen parecer a las placas de circuito del tipo que encontrarías en un ordenador. Incluso, en este producto iraní no existe ningún componente cuántico como un circuito o procesador en el dispositivo. Esto no es una sorpresa para algunos ya que Irán en varias ocasiones ha sido acusada de engrandecer sus dispositivos como una táctica de propaganda aunque su estrategia, en algunos casos, no haya salido como ellos pensaban.