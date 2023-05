El reinicio de la serie 'Alone in the Dark' se deja ver en secuencias recogidas del videojuego

Pieces Interactive y THQ Nordic tienen novedades relacionadas con el trabajo que se está realizando para revitalizar la franquicia clásica de terror 'Alone in the Dark'. Parece que tras años vagando por el desierto, la serie está preparada para regresar el 25 de octubre. Si además tienes curiosidad por cómo se ha preparado la nueva etapa, también se ha publicado un “Prólogo” gratuito que ya está disponible para Xbox Series X|S, PC y PlayStation 5, plataformas en las que debutará el nuevo arco.

Want to get a short glimpse of the horrors that await you in the full game? The Prologue to Alone in the Dark is now playable for free! See you in Derceto.#AloneInTheDark #ReturnToDerceto pic.twitter.com/8ve1K7MtEs