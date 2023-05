Las aplicaciones de ChatGPT que generan miles de euros al mes

1 Se lee en minutos D. M.



ChatGPT, un chatbot que se sirve de la Inteligencia Artificial (IA) para poder conversar con los usuarios, dar respuesta a multitud de sus preguntas e incluso redactar todo tipo de textos de forma creativa, desde poemas a ensayos, código informático o recomendaciones para un viaje.

Su alta capacidad ha hecho qué académicos, tecnólogos y periodistas especializados se hayan mostrado fascinados con lo que han descrito como una revolución o la novedad tecnológica del año, pero también hay escepticismo.

ChaGPT en nuestro día a día

Esta Inteligencia Artificial llegó hace ya unos meses y tras la novedad del momento, son muchos los que llevan empleándola desde hace meses en el día a día. Sin embargo, lo que no sabía la población es que ChatGPT no contaba con una aplicación exclusivamente de ellos, Sino que, al contrario, había empresas que se han aprovechado de que no existiera la aplicación oficial para cobrar por las aplicaciones.

Descubren aplicaciones falsas de IA

Los expertos de ciberseguridad de Shopos -empresa británica de software y hardware de seguridad-, han descubierto aplicaciones para iOS y Android que se hacen pasar por ChatGPT, y que piden a sus usuarios pagos de más de 200 dólares al mes para poder usar funciones que la propia OpenAI ofrece de manera gratuita.

Apps falsas para ChatGPT

Estas aplicaciones anuncian ser capaces de permitir acceder al chatbot de OpenAI desde el móvil sin tener que recurrir a su versión web. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, para poder acceder al servicio, los usuarios deben adherirse a la suscripción de pago, cuyo coste parte desde los 10 dólares al mes.

Aplicaciones idénticas que solo habían sido creadas para conseguir la máxima cantidad de dinero posible antes de que Google y Apple eliminaran las apps de sus tiendas. Algunas de las aplicaciones han generado más de 5000 dólares solo en Android y más de 10000 dólares en iOS en solo un mes.

La app propia de ChatGPT

La app propia de OpenAI de ChatGPT ya ha visto la luz y está disponible en iOS y en Estados Unidos. Se puede usar ChatGPT de manera gratuita mientras esperamos a que la app propia llegue a nuestros países.