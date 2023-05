Ya se conoce el nombre de los directores encargados de la próxima película de Street Fighter

3 Se lee en minutos El sótano perdido



Anunciada recientemente, la próxima producción cinematográfica basada en la franquicia de videojuegos ‘Street Fighter’ ya cuenta con un par de directores para liderar el proyecto. Según The Hollywood Reporter, tal responsabilidad recae en los hermanos Michael y Danny Philippou, conocidos por dirigir la película de terror “Talk to Me!” que llegará a las carteleras este mismo verano.Aunque inicialmente incluir a los dos australianos no parecía una buena idea, debido al género con el que trabajan habitualmente, eso no significa que ambos no tengan experiencia en otros escenarios. Antes de convertirse en cineastas conocidos, dirigían el canal de YouTube ‘RackaRacka’ creando contenido de terror y comedia. "Talk to Me!" aún no se ha estrenado en los cines, pero el largometraje ya se ha exhibido en festivales como Sundance y los asistentes coinciden en elogiar las secuencias de acción producidas por el dúo.

3º Round!

En un nuevo intento, Capcom se asocia con Legendary Pictures en su tercer proyecto cinematográfico inspirado en la conocida franquicia de lucha. La primera fue la película que presentaba a Jean-Claude Van Damme como el coronel Guile, Raúl Juliá como M.Bison y Kylie Minogue como Cammy. Adaptando libremente la trama de ‘Street Fighter II: The World Warrior’ fue estrenada en 1994 bajo el subtítulo “La última batalla” y supuso todo un éxito en taquilla, pero fue muy criticada por público y seguidores de la serie que la catalogaron entre las peores películas del aquel año.Quince años después, en 2009, volvieron a intentarlo con “Street Fighter La leyenda”. La historia repasa la trayectoria de Chun-Li, pero se toma demasiadas libertades con respecto al canon original, por ejemplo, en la película es una pianista millonaria, sin embargo, en los videojuegos directamente se prepara para convertirse en agente de la Interpol. Tampoco recibió demasiado apoyo del público.

No a Mila Jovovich

En el camino hacia esta nueva producción, la compañía también ha decidido abandonar su asociación con el director Paul WS Anderson y, en consecuencia, Mila Jovovich. Ambos son los responsables de llevar a cines la franquicia ‘Resident Evil’ que ha logrado un éxito considerable, pero no exento de críticas por parte de millones de seguidores de los juegos en todo el mundo. El dúo repitió el mismo formato con la franquicia ‘Monster Hunter’, también considerado un “monumental fracaso”.Por el momento desde Legendary no han revelado ningún detalle sobre el acuerdo, tan solo confirman que adquirió los derechos tanto cinematográficos como televisivos del juego a principios de este mes y que actualmente está trabajando con el equipo creativo de Capcom para producir la adaptación.

‘Street Fighter 6’ tiene demo

La empresa de entretenimiento japonesa también se encuentra inmersa en las etapas previas al estreno de ‘Street Fighter 6’, el nuevo capítulo de la serie de juegos de lucha que está programado para llegar a las tiendas el 2 de junio, con versiones para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC, a través de Steam.

Play the #StreetFighter6 Demo now on PS5 and PS4 for a tiny slice of what the full game will offer!



🕹️ Train up with Ryu and Luke

🎨 Delve into Avatar Creation

🌎 Dip a toe into World Tourhttps://t.co/9JWSwOcD9O pic.twitter.com/aJ27VlZazH — Street Fighter (@StreetFighter) 20 de abril de 2023

Su debut estará marcado por la potencia que despliega el motor RE Engine de Capcom, que promete fluidez a tres modos de juego: World Tour, Fighting Ground y Battle Hub, donde peleará un elenco de 18 luchadores desde Ryu, Chun-Li, Luke, hasta Jamie, Kimberly y muchos más. En cuanto a sus posibilidades, ofrece un sistema de combate avanzado con tres tipos de control (clásico, moderno y dinámico) que permitirán rápidamente jugar de acuerdo con tu nivel de habilidad.Por fortuna, la editora ha publicado una demostración gratuita para PlayStation, PC y Xbox Series. En la demo tan solo podremos encontrar algunos modos disponibles, ya que cuenta con determinadas limitaciones. Del mismo modo no se podrá probar el modo Battle Hub ni llevar el rendimiento obtenido en el World Tour a la versión final del juego. Sin embargo, podrás transferir tu avatar siempre que vayas a jugar a la versión final en la misma plataforma.

