Musk restablece las cuentas suspendidas en Twitter de varios periodistas

El dueño de la red social Twitter, Elon Musk, ha anunciado este viernes a última hora el restablecimiento de las cuentas de los periodistas cuyos perfiles fueron suspendidos de la plataforma por haber revelado supuestamente información personal sobre el propio magnate.

Así lo ha anunciado el multimillonario después de realizar una encuesta abierta en la que preguntaba sobre si restablecía las cuentas de los periodistas tras acusarlos de poner en peligro a su familia.

"El pueblo ha hablado. A las cuentas que duplicaron mi ubicación se les levantará la suspensión ahora", ha aseverado Musk, después de que la encuesta haya obtenido un 58,7 por ciento de votos contrarios a la suspensión.

The people have spoken.



Accounts who doxxed my location will have their suspension lifted now. https://t.co/MFdXbEQFCe