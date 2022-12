Nuevo truco: así puedes ocultar el "en línea" de WhatsApp si tienes iPhone

1 Se lee en minutos H.G.



WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea por excelencia, pero no es perfecta. Millones de personas la usan alrededor del mundo a diario y sigue ocupando el podio de las aplicaciones más descargadas. A pesar de ellos, algunas de sus funciones, ya sean clásicas como nuevas que se van añadiendo, resultan desconocidas para muchos usuarios.

Se trata de una app de mensajería que permite enviar mensajes de texto, archivos multimedia o realizar llamadas de voz y vídeo con otros contactos, ya sea en conversaciones de dos personas o más multitudinarias.

Además de todas estas herramientas, en la actualidad WhatsApp ha añadido una función que pocos se han dado cuenta: se trata de la posibilidad de ocultar el famoso “en línea” en los móviles iPhone. Para obtener esta herramienta no es necesario activar el “modo avión” o ser usuario beta. Sigue los pasos.

CÓMO OCULTAR “EN LÍNEA” EN WHATSAPP PARA IPHONE

Lo primero será actualizar la aplicación de WhatsApp en tu iPhone.

Puedes hacerla desde iOS Store .

Ahora ingresa a WhatsApp y dirígete a Configuración.

En ese instante dirígete a Cuenta y Privacidad.

Allí verás la opción de “Hora de última vez y en línea”.

En “Quién puede ver mi hora de última vez” deberás poner en “Nadie”.

Asimismo, en “Quién puede ver cuándo estoy en línea”, deberás elegir “Igual que la hora de última vez”.

De esa manera, cuando hables en WhatsApp, tus amigos no verán que estás “en línea”.

Eso sí, debes saber que cuando tengas activa esta función, tampoco podrás ver si el resto de tus amigos está “en línea”.

Los usuarios proponen mejoras y trucos

Pero no todas las mejoras vienen por parte de la compañía. Gracias a terceros y a los propios usuarios, existen un sinfín de trucos y consejos para sacar todo el potencial a la 'app'. Por un lado, así puedes saber con qué nombre te guardan tus contactos. Ojo, porque quizás te llevas una sorpresa.

Por el otro, si recibes muchas notas de voz y no quieres escucharlas porque no tienes unos auriculares a mano o porque simplemente no concibes esta manera de enviar mensajes, ahora puedes transcribir los audios.