Atelier Ryza 3 revela detalles, batallas, poderosas llaves y el regreso de tres personajes. / Gust Studios

2 Se lee en minutos Elsótanoperdido



El desarrollador Gust Studios ha revelado cantidad de detalles sobre las nuevas batallas y el regreso de tres queridos personajes en ‘Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key’. El tercer juego de la popular trilogía “Secret” se encuentra actualmente en desarrollo para Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, y en formato Windows PC a través de Steam, con un estreno previsto para el 24 de febrero de 2023.

¡Cumpleaños feliz!

Con ‘Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key’, la querida franquicia Atelier cumple su 25º aniversario. Esta entrega sigue a nuestra alquimista favorita, Reisalin Stout y a sus amigos en la tercera aventura de verano, cuando se disponen a investigar un grupo de misteriosas islas que han aparecido de repente, afectando negativamente a la estabilidad de su ciudad natal, la isla de Kurken. Mientras trabaja para resolver los misterios de las nuevas islas, Ryza se reencuentra con algunos viejos amigos.

Al parecer, Ryza ha pedido a las caras conocidas de Empel y Lila que le ayuden en su investigación, pero cuando llega a la aldea de Faurre donde al parecer se encuentran, descubre que sus viejos amigos están cautivos. Mientras se apresura a salvarlos, otra cara conocida aparece en escena: Patricia, como siempre, con su habilidad con la espada. Una vez que Ryza y Patricia ayuden a liberar a Empel y Lila, los tres personajes pueden añadirse al grupo y trabajar juntos para descubrir la verdad que se esconde tras esta nueva amenaza para la isla de Kurken.

Batallas tácticas en tiempo real

‘Alchemist of the End & the Secret Key’ cuenta con batallas tácticas en tiempo real con efectos y presentación muy mejorados respecto a los títulos anteriores de la serie. En esta ocasión se pueden seleccionar hasta 5 miembros de batalla entre los 11 del grupo y luchar juntos como un solo equipo. Un nuevo sistema de transición entre batallas y el uso de llaves también promete una experiencia más fluida. Tres miembros de la batalla se situarán al frente y dos en la retaguardia, y se podrán utilizar e intercambiar varias habilidades. Algunas potentes peanas se activarán en respuesta a las órdenes de acción de los amigos, mientras que las llaves pueden equiparse y utilizarse en las batallas para ayudar a aplastar a los enemigos más duros. El uso de una llave fortalece a un personaje durante un determinado período de tiempo, a la vez que reduce el tiempo de espera de todas las acciones a cero, permitiendo usar habilidades y ataques de forma continua.

Sistema de síntesis evolucionado

Las llaves también pueden utilizarse durante el sistema de síntesis evolucionado del juego, para ayudar a Ryza a crear objetos más poderosos que nunca. Al introducir materiales en un anillo, Ryza podrá no solo mejorar la calidad del objeto, sino también aumentar el número de creaciones. Gracias a la nueva habilidad “Link Morph”, podrá añadir ciertos efectos a los objetos que antes no se podían añadir, mientras que algunos contarán con un “rasgo superior”, que permitirá crear objetos aún más fuertes. Gracias a todas estas nuevas características, Ryza podrá crear artículos extremadamente especializados. Con motivo de estas interesantes revelaciones, el estudio de desarrollo ha publicado un nuevo tráiler del juego con detalles acerca de las mecánicas, personajes y otros elementos.

Atelier Ryza 3 - Nuevos detalles

Noticias relacionadas