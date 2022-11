Magic: The Gathering ofrece una nueva visión con La Guerra de los Hermanos

2 Se lee en minutos Elsotanoperdido



Buenas noticias para los fans del universo Magic, ya que Wizards of the Coast ha estrenado tanto en su versión física como digital, la esperada expansión ‘La Guerra de los Hermanos’. La aplicación para poder jugar con todas las expansiones de Magic está disponible de manera gratuita para Windows, MacOS y dispositivos móviles, pero tendremos que adquirir cada expansión. El nuevo contenido propone una amplia variedad de novedades, como la incorporación de algunos personajes de la IP Transformers.

La principal novedad de esta colección es la representación de uno de los momentos históricos de la aventura que transcurre paralela a todos los lanzamientos de ‘Magic: The Gathering’. La colección, de 287 cartas en total, se podría asemejar a algo parecido a un remake, como el que nos tienen acostumbrados cine y videojuegos y que, al parecer, también funcionan en los juegos de cartas coleccionables. Por supuesto, el 30 aniversario del juego, cuyas celebraciones comenzarán breve, tiene mucha relación con esta nueva colección.

La ‘Guerra de los Hermanos’ o ‘Guerra de las Antigüedades’ supuso una contienda que arruinó el plano de Dominaria por la acción de Mechs, gigantescos acorazados y la magia. Esta guerra precipitó una serie de eventos que definieron el Multiverso el juego. Los eventos fueron representados en la segunda expansión de Magic, lanzada en 1994 bajo la denominación de Antiquities. La Guerra de los Hermanos, en esta ocasión, nos revela que la rivalidad entre los hermanos no fue quizá una historia del “bien contra el mal” como todos los fans pensábamos…

Tanto el juego físico como el digital incluyen también diversas novedades jugables: podremos hacer uso de las Piedras de poder, disponibles para lanzar hechizos de Artefactos; Prototipo, una nueva mecánica que permite a los Mechs batallar con menos maná pero con menos poder a cambio; Meld, que nos invita a combinar dos cartas para crear una más poderosa y Desenterrar, que nos invita a reutilizar las cartas ya lanzadas con algunas condiciones. La Guerra de los Hermanos incorpora también Más allá del Multiverso, una excusa de Wizards of the Coast para incluir atractivos personajes de otros universos en Magic: The Gathering. En este caso llegan los Transformers: los jugadores podrán añadir a los célebres Optimus Prime, Megatron y a sus acólitos.

Un apunte para los amantes del coleccionismo: en los dos mazos de Commander de ambos hermanos, cada carta tendrá también un tratamiento especial en su marco; se trata de un guiño al formato de la colección lanzada en 1994. Recuerda, la colección ya está disponible tanto en formato físico como para Windows, MacOS y dispositivos móviles en diferentes formatos en los que Magic distribuye sus cartas: Sobres de Draft, Sobres de Edición, Sobres de Coleccionista, Sobres de Jumpstart y mazos de Commander.

