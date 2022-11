Una vez cumplido el periodo de exclusividad, Ghostwire Tokyo llegará a Xbox Series en 2023

Ghostwire Tokyo llegará a Xbox Series en 2023. / Tango Gameworks

Lanzado en marzo de este año para PlayStation y PC, ‘Ghostwire Tokyo’ se está preparando para su debut en Xbox Series X|S. Al menos eso indica un informe de Bethesda que enumera las plataformas en las que el juego estará disponible en el año indicado. Si bien, aún no se ha realizado un anuncio oficial, parece algo inevitable y no debería ser una gran sorpresa. Al igual que ‘Deathloop’, el proyecto comenzó su etapa de desarrollo en un momento en el que Bethesda aún no pertenecía a Microsoft, algo que les permitió firmar acuerdos de exclusividad con PlayStation.

Sin embargo, hasta el momento no está claro cuál es el período de exclusividad de ‘Ghostwire Tokyo’ en las plataformas de Sony. La duración máxima de un acuerdo de este tipo no suele superar el año, año y medio como mucho, sin exceder los límites del 2023 —cuando llegue a las plataformas Xbox, el juego debería debutar de inmediato en el catálogo Game Pass—.

Ghostwire: Tokyo – Gameplay

Ghostwire Tokyo mezcla elementos de acción y terror ligero

Desarrollado por Tango Gameworks, es un juego en primera persona ambientado en un Tokio dominado por los espíritus. El formato propone acción y aventura que nos reta a controlar las artes místicas del tejido etéreo mientras tratamos de derrotar al amenazador Hannya y sus seguidores, los terribles visitantes, que han invadido Tokio. Estos entes sobrenaturales rondan por el mundo de Ghostwire, lo que crea una atmósfera que supone toda una oda al paisaje urbano ultramoderno de la ciudad, así como sus lugares más emblemáticos y secretos inesperados.

Bajo estas premisas, ‘Ghostwire: Tokyo’ traslada a los jugadores a un enigmático mundo repleto de personajes de fábulas, leyendas y folclore japonés. Estas historias han servido de inspiración para muchas de las extrañas criaturas que pueblan el juego desarrollado por las mentes inquietas de Tango Gameworks. Además, aquellos que se desvíen de la ruta marcada conocerán a personajes entrañables que necesitarán ayuda, innumerables espíritus en apuros e inesperados amigos ronroneantes que ofrecerán generosas recompensas. Estas historias opcionales no se limitan al típico contenido secundario, sino que ofrecen encantadoras fábulas que aderezan el mundo y la visión del juego.

A la espera de nuevos materiales

‘Ghostwire Tokyo’ se lanzó en marzo de este año y hasta el momento el juego no ha recibido ningún contenido de historia adicional. Sin embargo, el director Kenji Kimura ya ha comentado que le gustaría continuar con la trama del juego, ya sea mediante el lanzamiento de material extra o bien a través de una secuela completa.

