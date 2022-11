PlayStation Plus continúa a la baja y pierde casi 2 millones de suscriptores en 3 meses. / Sony

Los ejecutivos de Sony han presentado el balance financiero de la compañía durante los meses de julio, agosto y septiembre, -segundo trimestre de 2022 del año fiscal japonés-, incluidos los derivados de su división de videojuegos, donde se apunta una pérdida cercana a los 2 millones de suscriptores del servicio PlayStation Plus en comparación con el trimestre anterior. Según el documento, la citada plataforma mantenía 47,3 millones de suscriptores entre los meses de abril y junio, pero al cierre de septiembre las cifras ya se desplomaron hasta los 45,4 millones de usuarios de pago.

Aumento de beneficio online

Si confrontamos estos valores con ejercicios anteriores, este es el tercer trimestre en el que los suscriptores del servicio han disminuido tras alcanzar su punto máximo con 48 millones de suscriptores en los últimos meses de 2021. A pesar de la caída en el conjunto de abonos digitales, Sony parece estar compensando las pérdidas con sus "Servicios de red", entre los cuales se incluyen ingresos provenientes de PlayStation Plus, PlayStation Now y publicidad.

En comparación con el trimestre anterior, se apunta a una recaudación de 117.000 millones de yenes (794€ millones), frente a los 106.000 millones (679€ millones) del trimestre anterior. Las cantidades, además, son mucho más altas en comparación con la totalidad del año fiscal 2021. Es decir, con menos usuarios de PlayStation Plus la nueva política de monetización está permitiendo que la empresa gane más dinero.

A nivel general, la división PlayStation ha presentado un balance positivo y en comparación con el informe anterior los ingresos aumentaron de 645,4 a 720,7 mil millones de yenes (alrededor de 4,4€ mil millones a 4,9€ mil millones). No obstante, se percibe una importante caída en los ingresos operativos, que se han desplomado de 82.700 millones de yenes a 42.100 millones (de 560€ millones a 285€ millones aprox.), una disminución prácticamente del 50 por ciento. Los responsables de Sony se han justificado en los costes relacionados con la realización de adquisiciones de empresas como Bungie, así como en la inyección proyectada para el desarrollo de videojuegos, como elementos culpables de esta fuerte disminución.

Los suscriptores bajan con el nuevo PlayStation Plus

En marzo de este año, Sony confirmó un importante cambio en los servicios de suscripción online, fusionando sus antiguos sistemas PlayStation Plus/Now y añadiendo nuevas funciones a la oferta, que fue denominada por la compañía japonesa como “la nueva era de PlayStation Plus”. Ofrecido mediante tres planes de suscripción diferentes, los cambios aplicados por Sony, ahora, se plantearon como una auténtica alternativa a Xbox Game Pass de Microsoft.

No obstante, los resultados dados a conocer en el informe ya incluyen el impacto del nuevo PS Plus en los números de Sony y la tendencia continua a la baja. “El rendimiento de las dos bases principales de Sony son malas”, explica a Bloomberg el analista de Toyo Securities, Hideki Yasuda. “Las ventas de software PlayStation continúan siendo mediocres y el número de suscriptores de PlayStation Plus en declive es preocupante”, afirma el consultor.

