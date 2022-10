GeForce NOW se desmelena y recibirá hasta 25 videojuegos en octubre

GeForce NOW recibirá hasta 25 videojuegos en octubre. / GeForce

Ya conocemos la lista de juegos que llegarán a lo largo del mes a GeForce NOW, la plataforma de videojuegos en la nube. La pasada semana, 6 títulos se sumaron a los más de 1000 disponibles en la biblioteca, entre los que se incluyen algunos como el interesante ‘Barotrauma’, un simulador de submarino cooperativo en 2D con elementos de survival horror, y ‘Marauders’, el shooter táctico multijugador en primera persona ambientado en un universo distópico de ciencia ficción.

A partir de ahora, los siguientes juegos están disponibles: ‘Marauders’ (Nuevo en Steam); ‘Dakar Desert Rally’ (Nuevo en Steam); ‘Lord of Rigel’ (Nuevo en Steam); ‘Priest Simulator’ (Nuevo en Steam); ‘Barotrauma’ (Steam); ‘Black Desert Online’ (Launcher de Pearl Abyss); ‘Asterigos: Curse of the Stars’ (Nuevo en Steam); ‘Kamiwaza: Way of the Thief’ (Nuevo en Steam); ‘Ozymandias: Bronze Age Empire Sim’ (Nuevo en Steam); ‘LEGO Bricktales’ (Nuevo en Steam); ‘PC Building Simulator 2’ (nuevo en Epic Games Store).

A estos, otros se irán sumando a lo largo de octubre, hasta un total de 25 juegos: ‘The Last Oricru’ (Nuevo en Steam); ‘Scorn’ (Nuevo en Steam y Epic Games Store); ‘A Plague Tale: Requiem’ (Nuevo en Steam y Epic Games Store); ‘Warhammer 40,000: Shootas, Blood & Teef’ (Nuevo en Steam); ‘FAITH: The Unholy Trinity’ (Nuevo en Steam); ‘Victoria 3’ (Nuevo en Steam); ‘The Unliving’ (Nuevo en Steam); ‘Commandos 3 - HD Remaster’ (Steam y Epic Games Store); ‘Draw Slasher’ (Steam); ‘Guild Wars: Game of the Year’ (Steam); ‘Guild Wars: Trilogy’ (Steam); ‘Labyrinthine’ (Steam); ‘Volcanoids’ (Steam); ‘Monster Outbreak’ (Steam y Epic Games Store).

Membresía gratuita y premium

Como recordarás, GeForce NOW ofrece una membresía gratuita y dos modalidades de pago: la cuenta Prioritaria y la RTX 3080, que permiten disfrutar del raytracing y de resoluciones y tasas de cuadros por segundo más elevadas. El servicio se conecta a las tiendas online más populares, como Steam y Epic Games Store, y permite jugar a los juegos compatibles en casi cualquier dispositivo.

