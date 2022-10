Curiosidades que no sabías sobre la serie de videojuegos Grand Theft Auto

Te crees un amante de la franquicia de Rockstar pero, ¿lo suficiente como para saber todo esto?

GTA

Desde que se confirmó su desarrollo, la mayoría de jugadores están pensando en un solo título: 'Grand Theft Auto VI'. Según parece la nueva obra de Rockstar Games aún tardará en llegar, así que mientras esperamos pacientemente, en EL PERIÓDICO DE ESPAÑA aprovechamos para rescatar detalles interesantes que no son muy conocidos sobre las distintas entregas que han pasado por nuestras consolas y ordenadores durante sus 25 años de historia. Dos décadas y media envueltas en la polémica dan para muchas anécdotas curiosas. Así que ahora, prepárate para sorprenderte con algunos datos divertidos sobre la franquicia referente de la industria del videojuego.

Cambios antes del primer juego

Aunque nos hemos acostumbrado a hablar de 'GTA' y su archiconocido formato, la idea inicial de David Jones y los hermanos Sam y Dan Houser no era tan parecida a lo que conocemos ahora. Originalmente desarrollada por la británica DMA Design, que al tiempo pasó a llamarse Rockstar North, el primer boceto incluso usaba otro nombre, “Race 'n' Chase”, y se centraba en aspectos diferentes al contexto de hoy. En lugar de presentar un personaje al margen de la sociedad que por uno u otro motivo termina envuelto en acciones delictivas, ofrecía tres modos de juego y dos protagonistas: un policía y un ladrón que terminan envueltos en persecuciones policiales o huidas localizadas en tres ciudades diferentes que se desarrollaron en vista cenital.

El problema es que la propuesta además de genérica era poco creativa y muy similar a “Syndicate Wars”. Esto llevó a replantearse el proyecto y perpetrar cambios de mecánicas que derivaron en una experiencia menos lineal, dotada de más libertad. Muchos años después es innegable que este primer punto de inflexión ha contribuido a que el proyecto se convierta en el monstruo que es ‘Grand Theft Auto’ en la actualidad. El formato evolucionó perpetuando a sus protagonistas bien como criminales, o como "víctimas del sistema", algo que les ha permitido gestionar tramas que exploran un nivel de profundidad inigualable para cualquier otro medio.

Y entonces llegó el 3D

Si la franquicia ha logrado convertirse en un icono contemporáneo, es porque en 2001 llegó el 3D a la serie y Rockstar la reinventó con su tercera entrega. ‘GTA III’ varió la totalidad de las mecánicas utilizadas en sus predecesores, y aportó acción más dinámica, además de una ambientación muy realista. Sin embargo, esta última característica fue la responsable de algunos cambios obligados por los ataques terroristas del 11 de septiembre en EEUU. Con su puesta de largo prevista para el mes de octubre, los diseñadores tuvieron que apresurarse a realizar algunas modificaciones para evitar polémicas, básicamente porque Liberty City es una versión reestilizada de la propia Nueva York.

La violencia siempre ha sido una de sus señas de identidad y algunos elementos se podrían considerar ofensivos ante lo ocurrido, de modo que variaron algunos elementos. Según confirmaron tiempo después se llegó a eliminar una misión completa, ya que contenía referencias de terrorismo y violencia urbana. También se modificaron pequeños detalles aquí y allá para diferenciar Liberty City de Nueva York, como el color de los coches de policía, sin embargo, desde el estudio se defendió que los cambios aplicados al contenido no superaban el 1%. Quizá el único realmente sonado fue el arte de portada, que en Estados Unidos se consideró demasiado duro, regado de armas y estampas de peligrosos delincuentes. Rockstar cambió el diseño y se creó el icónico patrón que comenzó a repetirse en los títulos posteriores de la saga. En cambio, la edición que llegó a las tiendas españolas de “GTA III” representaba la portada inicial.

La importancia de ir sobre dos ruedas

Una de las principales novedades de 'Vice City' y 'San Andreas' era precisamente la incorporación de motos y bicicletas como vehículos que puede controlar el jugador, ya que hasta 'GTA III' tan solo se podían usar automóviles, camiones y otros medios de transporte automotrices sobre cuatro ruedas. En realidad, no había ninguna ley que impidiese el tráfico de vehículos de dos ruedas en Liberty City, sino que se trató de un simple problema con los plazos de ejecución del videojuego. Según Rockstar, no hubo tiempo suficiente para que los desarrolladores insertaran este tipo de características, lo que produjo que se limitará a vehículos clásicos.

Personajes inolvidables

Desde su inicio, la serie ha superado los 40 protagonistas principales. La cantidad no coincide con el total de juegos lanzados por una sencilla razón: que los primeros permitían seleccionar entre varios personajes, algo que se eliminó a partir de “GTA III” en virtud de elaborar historias con una carga más profunda. Parte de esta característica se ha recuperado en “GTA V”, que cuenta con tres protagonistas alternándose en la historia con sus respectivas curiosidades. Por ejemplo, cada uno de ellos tiene un ciclo de sueño distinto: Michael duerme 6 horas; Franklin 8; y Trevor se queda inconsciente durante 12 horas, (si necesitas que pase el tiempo rápido en el juego, ya sabes).

Trevor además de un personaje odioso es un malo inolvidable, pero hay otros protagonistas que han dejado una huella indeleble en la franquicia. Uno de los protagonistas más queridos es, sin duda, Niko Bellic, del cuarto juego de la serie, que es la representación más nítida y cruel de la enorme mentira que es el famoso “Sueño americano” y cómo, en realidad, puede terminar con la vida de alguien. Y lo que resulta curioso es que el personaje realmente existe. La imagen de Belic se inspira en el actor ruso Vladimir Mashkov, conocido por su papel en la película "Tras la línea enemiga".

Al actor se le ofreció prestar su voz para el doblaje, pero la relación entre los responsables del desarrollo y Mashkov fue de todo menos amistosa y el papel terminó en las cuerdas vocales de Michael Hollick. Para “GTA San Andreas” la elección de la voz para CJ fue aleatoria. El seleccionado fue el rapero Young Maylay tras llamar la atención de unos de los productores de Rockstar mientras conversaban para definir qué canciones serían parte de la banda sonora del juego. Hasta ese momento, Maylay nunca había trabajado como actor de doblaje y, aún con su inexperiencia, logró ganarse un hueco importante en la memoria de los jugadores. Entre los actores de doblaje que dan vida a estos personajes también hay algunas otras curiosidades. Por ejemplo, ¿sabías que el actor que pone voz a Franklin, es primo del que ponía voz a Carl de GTA: San Andreas? Ambos son pandilleros de Los Santos. Por otra parte, Steven Oggs, actor de voz de Trevor, tiene un hijo llamado Bohdi, que da nombre al vehículo del personaje en el juego, el “Canis Bodhi”, en un claro homenaje.

Un formato inabarcable

Tan solo con detenerse a evaluar los capítulos de la franquicia lanzados hasta el momento, se puede comprobar que su universo es, simplemente, inmenso. Las gigantes metrópolis que proporciona tienen vida propia, población orgánica, diferentes recursos y posibilidades, al igual que sus habitantes. Pero con todo, siempre logramos relacionar un juego y otro, aunque sea a través de detalles sutiles, pero ¿sabes que otros juegos de Rockstar comparten este mismo universo?

Por ejemplo, Carcer City, el escenario de las atrocidades de “Manhunt”, se encuentra junto a Liberty City. La proximidad entre las dos ubicaciones es tal que no es difícil escuchar menciones de la ultraviolenta ciudad mientras te deleitas con las emisoras de radio en “GTA”. Otro título que tiene lugar en el mismo plano de realidad es (el también controvertido) “Bully”. El juego se enmarca en la Bullworth Academy, un internado estudiantil que suele dar señales de vida entre los anuncios de televisión de “GTA IV”. Además, algunos personajes secundarios, como la “estrella adolescente” Jill Von Crastenburg, han estudiado allí.

Políticamente incorrecto

¿Alguna vez te has parado a contar cuántos insultos, palabrotas e improperios se articulan en cada uno de los juegos? Es una tarea ingrata, pero no faltan holgazanes y algunos han decido comprobar hasta qué punto son mal hablados estos personajes. Solo en “GTA: San Andreas”, la palabra “Fuck” se repite nada menos que 365 veces. Esta cantidad se limita a las líneas principales de guion y no tiene en cuenta las ocasiones en que los peatones insultan a CJ. Y es que las polémicas no acaban nunca. En “GTA III”, por ejemplo, se tuvieron que eliminar algunas características para que el título se ajustara a lo que requería el organismo de calificación australiano. Uno de los contenidos retirados en el país era la posibilidad de matar a las prostitutas después de contratar sus servicios, considerado por los órganos reguladores del país como “violencia sexual grave”, -ya ves tú-.

De modo que no es extraño que cualquier estreno de la franquicia levante mucha polvareda. Por un lado, los seguidores de la serie aplauden y las legiones de la moral se quejan y desesperan hasta el punto de atacar de manera legal. Uno de los casos más sonados fue el del abogado Jack Thompson, un activista anti-videojuegos y enemigo declarado de la franquicia, que exigió a la empresa el pago de unos 390 millones de dólares como una especie de compensación por el lanzamiento de “Grand Theft Auto IV”, al que consideró “un simulador de asesinatos”. Un valedor de la moral que, en julio de 2008, fue reprobado permanentemente por la Corte Suprema de Florida por conducta inapropiada.

