EA y Koei Tecmo anuncian Wild Hearts, un juego de caza de bestias ambientado en un Japón feudal de fantasía

Electronic Arts y Koei Tecmo han anunciado ‘Wild Hearts’, un juego de caza ambientado en un Japón feudal de fantasía en el que los jugadores deberán enfrentarse a bestias gigantes en busca de una tecnología perdida. La entrega estará disponible el 17 de febrero de 2023 para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC a través de Origin, Steam y Epic Games Store.

Desarrollado por Omega Force y publicado bajo el sello EA Originals ‘Wild Hearts’ tendrá lugar en Azuma, un paisaje fantástico inspirado en el Japón feudal actualmente arrasado por los que alguna vez fueron los pacíficos Kemono, bestias gigantes van desde ardillas fusionadas con plantas hasta el enorme jabalí Kingtusk.Después de una pelea con el lobo invernal Deathstalker, los jugadores se convertirán en portadores de una tecnología encargada de sustentar la vida, y restablecer el equilibrio en toda la región. Con la ayuda de Karakuri, los mecanismos creados a partir de esta tecnología perdida, habrá que viajar a través de la región como un lobo solitario o cazando en manada con hasta dos amigos gracias a las funcionalidades cooperativas y de juego cruzado en todas las plataformas. Del mismo modo, desde la desarrolladora confirman que se podrá expandir los planes de batalla y realizar misiones especiales mientras se caza en compañía en modo cooperativo, o bien unirse a otros cazadores para enfrentarse a los Kemonos de manera independiente.

“EA Originals es un sello para aquellos que se atreven a explorar”, comentaba Stuart Lang, vicepresidente de marca global de Electronic Arts. “Es un hogar para compañeros de estudio, como Omega Force, que buscan nuevas formas de jugar a partir de visiones creativas y audaces, y para jugadores a los que les encanta descubrir historias y mundos nunca vistos. Estamos emocionados de continuar tras el maravilloso y aclamado It Takes Two, de Hazelight Studios, con la mecánica, las bestias gigantes y las batallas épicas de Wild Hearts, la primera experiencia de caza AAA para una nueva generación”. No olvides echar un vistazo al interesante tráiler del anuncio.

Wild Hearts – Reveal Trailer

