Xbox Game Pass: Disney Dreamlight Valley, You Suck at Parking, Metal: Hellsinger y más

Microsoft ha anunciado una nueva tanda de videojuegos que aterrizará próximamente en el catálogo de Xbox Game Pass para consola, PC Game Pass y Xbox Cloud Gaming, incluidos ‘ Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition ’, un híbrido entre un simulador de vida y un juego de aventuras rico en misiones, exploración y actividades atractivas con amigos de Disney y Pixar, tanto antiguos como nuevos. También destaca la presencia de ‘ Opus Magnum ’, un juego de rompecabezas abierto de Zachtronics, los creadores de ‘Shenzhen I/O’, que nos invita a dominar la herramienta más avanzada del ingeniero alquímico y utilizarla para crear remedios vitales, gemas preciosas, armas mortales y más. Tampoco pierdas de vista ‘ You Suck at Parking ’, ‘ Despot’s Game ’ y ‘ Metal: Hellsinger ’, que estarán disponibles desde el día 1 de su lanzamiento.‘Disney Dreamlight Valley: Founder’s Edition’ – Disponible consola, PC y nube

‘Opus Magnum’ (ID@Xbox) – Disponible PC

‘Train Sim World 3’ (ID@Xbox) – Disponible consola y PC

‘Ashes of the Singularity: Escalation (ID@Xbox) – 13 de septiembre: PC

‘DC League of Super-Pets’– 13 de septiembre: consola, PC y nube

‘You Suck at Parking’ (ID@Xbox) – 14 de septiembre: consola, PC y nube

‘Despot’s Game’ (ID@Xbox) – 15 de septiembre: consola y PC

‘Metal: Hellsinger’ (ID@Xbox) – 15 de septiembre: Xbox Series X|S y PC

Como es habitual, la entrada de títulos supone la retirada de otros. Esto quiere decir que los siguientes juegos dejarán la biblioteca de Game Pass pronto. ‘A Plague Tale: Innocence’ (nube, consola y PC); ‘Aragami 2’ (nube, consola y PC); ‘Bug Fables: The Everlasting Sapling’ (nube, consola y PC); ‘Craftopia’ (nube, consola y PC); ‘Final Fantasy XIII’ (Consola y PC); ‘Flynn: Son of Crimson’ (nube, consola y PC); ‘I Am Fish’ (nube, consola y PC); ‘Lost Words: Beyond the Page’ (nube, consola y PC); ‘Mighty Goose’ (nube, consola y PC); ‘SkateBird’ (nube, consola y PC) y ‘The Artful Escape’ (nube, consola y PC). Recuerda que tienes hasta el 15 de septiembre antes de su salida de catálogo.

