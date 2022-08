Gravity Rush: la serie original de PS Vita también tendrá adaptación cinematográfica

PlayStation Productions ya ha seleccionado tanto a la directora como la guionista para el proyecto

Lanzado originalmente para PlayStation Vita, ‘Gravity Rush’ es la siguiente marca de PlayStation Productions en sumarse a la actual oleada de adaptaciones cinematográficas. Según la información difundida por Variety, la compañía está trabajando con Scott Free Productions en un proyecto que estará dirigido por Anna Mastro (‘El club secreto de los no herederos al trono’) con guiones de Emily Jerome (‘Panopticon’).

Bailando con gatos

Desarrollado por Japan Studio, ‘Gravity Rush’ nos pone en la piel de Kat, una joven desmemoriada que no es capaz de recordar quién es, dónde se encuentra, y por qué tiene el poder de flotar y desplazarse por el aire. En medio de tanto misterio, nuestra heroína se dará cuenta que no está sola, ya que desde su amnésico despertar se encuentra acompañada por un gato un tanto particular.

Rápidamente Kat descubrirá que su nueva mascota es muy diferente de sus congéneres, ya que, con su ayuda, la chica es capaz de variar la gravedad a su alrededor. A partir de este instante, el juego comienza a desgranar una aventura donde encontramos las respuestas que buscamos, al tiempo que ayudamos a los ciudadanos de Hekseville a resolver los extraños sucesos que están sucediendo en la ciudad, que se encuentra bajo el asedio de unas criaturas que pueden modificar el entorno y destruir todo a su alrededor.

Gravity Rush Remastered - PS4 - Tráiler de lanzamiento

Dos juegos para PlayStation

Dentro de lo que cabe, la elección de ‘Gravity Rush’ para realizar una adaptación sorprende, dada la limitada popularidad que han tenido los dos videojuegos de la serie. Si bien el primero, lanzado en 2012, fue un digno defensor de las posibilidades del hardware de PlayStation Vita, no logró que la última callejera de Sony se convirtiera en un gran éxito. ‘Gravity Rush 2’ se lanzó en 2017 para PlayStation 4 y aportó un mapa 2,5 veces más grande y una historia ampliada con nuevos poderes y ubicaciones. A pesar de ser bien recibido, el resultado no evitó que Sony decidiera poner fin a las actividades del “Team Gravity” en 2020.

Palomitas de videojuego

Hasta el momento, el proyecto parece estar en una etapa muy temprana de desarrollo, no hay un equipo de producción asociado, distribuidor anunciado y se está creando bajo la atenta mirada de los jefes de PlayStation Productions, que también andan ocupados empleando sus recursos en otras adaptaciones y series como ‘The Last of Us’, ‘God of War’ y ‘Horizon Zero Dawn’.

Que la compañía japonesa está invirtiendo en adaptaciones con el sello PlayStation Productions como forma de llegar a nuevas audiencias y llamar la atención sobre algunas de sus propiedades intelectuales clave, no es ninguna sorpresa. Sin ir más lejos, el fin de semana pasado, también se reveló que la compañía está preparando una adaptación cinematográfica del videojuego ‘Days Gone’, que contará con guion de Sheldon Turner, nominado al Oscar por la película ‘Amor sin escalas’.

