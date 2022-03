El doodle de Google conmemora el Día Internacional de la Mujer

Google se ha unido a homenajear a todas las mujeres del mundo con motivo del Día Internacional de la Mujer. Naciones Unidas en 1975 escogió el 8 de marzo para celebrar el Día Internacional de la Mujer. Pero no se empezó a conmemorar hasta años después, en Europa el primer Día Internacional de la Mujer se festejó en 1910 durante la 2ª Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague (Dinamarca) con la asistencia de más de 100 mujeres procedentes de 17 países.

Esta jornada sirve para reivindicar el papel de las féminas en la sociedad y subrayar todos logros que se han conseguido para mejorar sus condiciones. Naciones Unidas ha escogido para este año el lema 'Igualdad de género hoy para un mañana sostenible' para reconocer la contribución de las mujeres y las niñas que están liderando los esfuerzos de respuesta y mitigación al cambio climático.

En el doodle de Google podemos observar que alrededor del globo terráqueo se encuentran mujeres de todas las nacionalidades y en un carrusel nos enseña sus profesiones: mujeres médicas, diseñadoras, jardineras, madres, mecánicas o fotógrafas. Actividades profesionales que realzan la labor femenina en la sociedad.

"I want all women to be able to truly choose the lives they want to live... and receive all the respect they deserve."—@thokamaer, 🎨 artist of today's #IWD #GoogleDoodle



Check out the full animated slideshow here → https://t.co/ze4eqYup0e pic.twitter.com/PPwObC3zqW