Así puedes saber si te han intervenido el teléfono (y cómo arreglarlo)

2 Se lee en minutos O. G.



La llegada de los teléfonos móviles a la vida cotidiana ha facilitado la vida de todos aquellos que no se ven afectados por la brecha digital. La comunicación permanente tiene innumerables beneficios, pero aún existen muchas aristas que hace falta pulir. La sobreexposición, el manejo que hacen los menores de las redes sociales o la protección de datos son algunas de ellas. Pero hay otra que preocupa, y mucho: la privacidad.

Que un usuario sospeche que puede tener el teléfono intervenido no es extraño, aunque no debería ser habitual para personas "normales", es decir, por ejemplo, que no tengan negocios ocultos o que su nombre no sea público.

Pero, lo primero de todo a la hora de decidir cómo actuar, es saber si es cierto que el móvil se encuentra intervenido. Estas son algunas de las señales:

Ruido en las llamadas . Puede sonar obsoleto o incluso recordar a una película de Hollywood, pero escuchar ruidos extraños a la hora de realizar o recibir llamadas puede ser una señal de que algo extraño está ocurriendo con el teléfono móvil.

Mayor consumo de batería . Tener el teléfono intervenido significa que varias de sus funciones se están usando en segundo plano , por lo que eso puede repercutir directamente en el consumo de la batería. Además, las aplicaciones espía suelen enviar informas periódicamente, lo que también contribuye a que esta se agote con más rapidez. Eso sí, que la batería se agote más rápido no tiene que significar siempre que el teléfono esté intervenido, sino que puede deberse solo a un fallo en su funcionamiento.

Aplicaciones no reconocidas o registro de llamadas inusual. Si encuentras en tu listado de llamadas registros que no has realizado tú o en tu pantalla de inicio aparecen aplicaciones que no recuerdas haber descargado puede ser una señal de que alguien está manejando tu teléfono desde la sombra. Cuidado, porque esto puede repercutir directamente a final de mes en la factura.

¿Qué puedo hacer?

Instalar un antivirus . Parece muy básico, pero es verdad que tener un antivirus potente instalado puede salvarte de muchos apuros. A veces es mejor invertir un poco de dinero en uno potente que después lamentar hackeos.

Cuidado con las aplicaciones sospechosas o los mensajes que pueden ser un fraude . No es recomendable instalar apps que no estén incluidas en la principal tienda de aplicaciones (Play Store para Android y App Store para iOs). Además, hay que tener mucho cuidado con los sms en los que se alerta, por ejemplo, de que hay un paquete pendiente de recoger. Si no recuerdas haber realizado ningún pedido, lo mejor es borrarlo y olvidarlo, ya que esos enlaces pueden ser la puerta de entrada a hackers.

Protégelo con una contraseña. El establecimiento de contraseñas en la pantalla de inicio del teléfono, que también se pueden encontrar a la hora de pagar o de entrar en determinadas páginas web, son una forma ideal de evitar que personas indeseadas accedan a los datos personales.

