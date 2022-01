Alexa, de Amazon, sufre una caída generalizada en España y otros países

El asistente virtual de Amazon, Alexa, ha sufrido una caída generalizada de su servicio en varios países como España, Alemania e Italia, en las primeras horas de la mañana de este viernes.

Este error en el funcionamiento ha sido confirmado por la compañía, que ha respondido a través de su cuenta de Twitter Amazon Help a varios de los afectados, que señalabam que Alexa mostraba problemas para entender sus peticiones.

Sorry to know about the trouble you're facing with the Alexa. Kindly connect with our support team here: https://t.co/uQquizdUiD and we'll assist you further.



-Ajay