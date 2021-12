Instagram centrará sus novedades en los vídeos y la mensajería en 2022

Los vídeos, la mensajería, la transparencia y los creadores son los cuatro elementos en los que Instagram centrará sus novedades el próximo año, una vez asimilado que ya no se trata solo de una aplicación para compartir fotografías con los amigos.

El responsable de Instagram, Adam Mosseri, ha compartido las prioridades que han establecido para mejorar la plataforma social en 2022, que empiezan por "repensar" lo que es Instagram, según ha explicado en Twitter.

2022 Priorities 📝



This next year is going to be pivotal for Instagram. In addition to our industry-leading safety and wellbeing efforts, we’re focused on these four key priorities.



Hope you’re all able to get some rest over the holidays. See you in the New Year! ✌🏼 pic.twitter.com/iY8uQ1EnMZ